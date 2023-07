Il governatore Vyacheslav Gladkov ha accusato l’Ucraina di aver attaccato venerdì con munizioni a grappolo un villaggio russo vicino al confine. L’attacco, riferito dal governatore durante un briefing, non avrebbe causato vittime né danni. Mosca ha avanzato dure dichiarazioni in risposta all’attacco e promette che non resterà impunito.

Le autorità ucraine non hanno commentato l’accusa, non confermata da prove visive. Si tratta dell’ennesima denuncia del governatore Gladkov su presunti attacchi ucraini in territorio russo, finora non comprovati in modo indipendente.

Kiev per ora tace, mentre cresce il sospetto che tali dichiarazioni facciano parte della propaganda di Mosca per giustificare la guerra all’opinione pubblica interna. Ma senza prove certe, resta difficile verificarne l’attendibilità.

L’Ucraina secondo Mosca ha utilizzato munizioni a grappolo

Secondo il governatore Gladkov, il villaggio russo di Zhuravlevka sarebbe stato colpito da 21 proiettili di artiglieria e tre munizioni a grappolo sparate da lanciarazzi multipli ucraini.

Va ricordato che questo mese gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina munizioni a grappolo, con l’impegno di Kiev di utilizzarle solo contro obiettivi militari russi. La questione ha sollevato numerose controversie e opinioni discordanti anche tra gli alleati di Zelensky.

Le autorità ucraine per ora non confermano né smentiscono le accuse. In mancanza di prove, è difficile stabilire la veridicità dell’episodio denunciato dal governatore. Kiev potrebbe aver effettivamente compiuto un attacco oltre confine, oppure si tratta di propaganda russa per giustificare la guerra.

A maggio e giugno, la regione è stata scossa dalla violenza dopo che i combattenti di un gruppo armato filo-ucraino hanno attraversato il confine e hanno iniziato a combattere con le forze di sicurezza russe.

L’Ucraina non rivendica la responsabilità per gli attacchi all’interno del territorio russo e ha negato di essere stata coinvolta nei raid transfrontalieri.

Nonostante ciò, sabato in Crimea, un deposito di munizioni ha preso fuoco dopo un attacco di droni ucraini sulla penisola del Mar Nero, ha affermato il governatore della regione nominato da Mosca, aggiungendo che il traffico stradale sul ponte che collega la Crimea alla Russia è stato sospeso.

Sergei Aksyonov ha riferito sui social: “Come risultato di un drone nemico nel distretto di Krasnogvardeisky, c’è stata una detonazione in un deposito di munizioni”.

Ha aggiunto che: “È stata presa la decisione di evacuare le persone (viventi) entro cinque chilometri dalla zona.”

Ha aggiunto anche che: “Finora non sono stati segnalati morti o feriti, sostenendo inoltre che era stato dato ordine di evacuare i villaggi vicini.'”

Aksyonov ha anche dichiarato che è stata presa la decisione di interrompere il traffico ferroviario nella penisola: “Per ridurre al minimo i rischi, è stato anche deciso di interrompere il traffico ferroviario sulle ferrovie della Crimea”.

I vertici hanno successivamente dichiarato che diversi treni che coprivano la tratta da Mosca alla città di Simferopol, in Crimea, sono stati fermati e uno anche nel verso opposto.

I video che mostrano un grande incendio vengono condivisi online e in alcuni video si possono sentire delle esplosioni. Nelle ultime settimane la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, è stata presa di mira dagli assalti e la situazione è degenerata sempre più. Mosca accusa Kiev di aver messo a punto gli attacchi ripetuti al ponte.

Volodymyr Zelenskyy ha riferito che il ponte è stato colpito dalle truppe ucraine e a suo avviso è un obbiettivo legittimo dati che è essenziale per i rifornimenti militari del Cremlino .

I video condivisi online mostrano una grande nube di fumo, con esplosioni udibili sullo sfondo.

La Crimea è stata duramente colpita come già anticipato e la controffensiva ucraina sta diventando sempre più intensa nella zona.

Mosca punta il dito contro Kiev, ma le autorità ucraine pur accogliendo favorevolmente gli attacchi, non ne rivendicano la paternità.

Un giornalista russo è rimasto ucciso dagli attacchi a Zaporizhzhia

A seguito degli attacchi reciproci nella zona del fronte di Zaporizhzhia ha perso la vita un giornalista dell’agenzia Ria e altri tre colleghi russi sono rimasti feriti gravemente.

L’episodio è avvenuto sabato nei pressi della linea del fronte. I reporter sono stati evacuati dal campo di battaglia, ma il corrispondente Rostislav Zhuravlev è deceduto durante il trasporto,come riportato dalle fonti russe.

Si tratta dell’ennesima vittima tra i giornalisti che documentano il conflitto ucraino. Una guerra che continua a mietere vittime anche tra chi cerca di raccontarla, espletando la propria professione nonostante i rischi sul campo.

L’esercito russo ha rilasciato una nota che riporta: “A seguito di un attacco dell’esercito ucraino con munizioni a grappolo, quattro giornalisti sono stati feriti in vari livelli di gravità”.

Aggiungendo anche che: “Durante un’evacuazione, il giornalista di RIA Novosti Rostislav Zhuravlev è morto per le ferite causate dall’esplosione delle munizioni a grappolo”.

Secondo il ministero della Difesa russo, nell’attacco che ha ucciso il giornalista Zhuravlev sarebbero state utilizzate munizioni a grappolo da parte ucraina. Accusa però non confermata in modo indipendente. Questo episodio renderà ancora più complicate le relazioni diplomatiche già estremamente logorate e che sembrano andare incontro a ulteriori contrasti.

Le Nazioni Unite hanno invece documentato l’uso di tali armi vietate da parte della Russia. Entrambi gli schieramenti potrebbero dunque averle impiegate, ma in assenza di prove certe è impossibile stabilire con certezza la responsabilità nella morte del giornalista russo. Un caso che rischia di alimentare la propaganda di guerra di Mosca.

Secondo quanto riporta il corrispondente di Al Jazeera Daniel Hawkins, Mosca ha reagito con furia all’incidente che ha provocato la morte del giornalista Zhuravlev.

Il vice ambasciatore russo all’ONU Polyansky ha parlato di attacco che ha superato ogni linea rossa morale. Mentre il senatore Kosachev ha addossato la responsabilità a Kiev e Washington.

Per il ministero degli Esteri russo si è trattato di un crimine atroce pianificato da Occidente e Ucraina. Tutti gli indizi, secondo Mosca, indicano un attacco mirato al gruppo di giornalisti.

La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha affermato che i responsabili della “brutale rappresaglia” contro il giornalista russo saranno inevitabilmente puniti.

Zakharova ha anche addossato la colpa a chi ha fornito all’Ucraina le munizioni a grappolo, secondo Mosca usate nell’attacco. Stando al dicastero, i reporter stavano documentando i bombardamenti ucraini su insediamenti della regione di Zaporizhzhia con tali armi bandite.