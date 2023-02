By

Dopo “l’incidente” che ha coinvolto il treno che trasportava sostanze tossiche, lo scorso tre febbraio, in Usa, l’Environmental Protection Agency (EPA) ha stabilito che la compagnia dovrà risarcire tutti i danni arrecati all’ambiente.

Il treno infatti è esploso lo scorso 3 febbraio in Ohio. Questo ha causato la dispersione nell’ambiente di diverse sostanze tossiche. Per questo l’amministrazione Biden ha stabilito che la compagnia dovrà sostenere l’onere economico del danno arrecato.

La decisione per il risarcimento dei danni causati dal treno esploso negli Usa

Lo scorso 3 febbraio un treno trasportante sostanze tossiche ha deragliato in Ohio (Usa), creando danni diffusi all’ambiente. Per questo motivo l’Environmental Protection Agency (EPA) ha stabilito che la compagnia a cui appartiene il treno dovrà ripagare il danno.

Poco dopo il deragliamento infatti, molti residenti di East Palestine hanno iniziato ad avvertire effetti collaterali derivanti probabilmente dall’inalazione delle sostanze tossiche provenienti dal treno. Avvertendo dunque mal di testa e nausea.

Per questo motivo, con l’approvazione dell’amministrazione Biden, l’Environmental Protection Agency ha chiesto alla compagnia ferroviaria di ripagare “il caos creato” e di risarcire il “trauma” arrecato alla comunità.

Nel caso in cui la compagnia si rifiutasse di adempiere a questo obbligo di risarcimento, intercorrerebbe in una serie di sanzioni pecuniarie corrispondenti a circa tre volte il costo della pulizia delle sostanze tossiche. In aggiunta la compagnia sarebbe costretta a pagare ben 70mila dollari al giorno a partire dalla data dell’incidente.

Le conseguenze del deragliamento del treno in Ohio

L’incidente ferroviario avvenuto lo scorso febbraio, ha avuto conseguenze molto gravi. In primo luogo perché il treno trasportava sostanze tossiche, tra cui cloruro di vinile. Il deragliamento ha coinvolto ben 20 carrozze causando danni diffusi nelle zone circostanti.

In particolare la cittadina maggiormente coinvolta è stata East Palestine, a pochi chilometri dalla città di Pittsburg. L’incidente ha fatto sì che il carico del treno prendesse fuoco, diffondendo le nubi tossiche.

Questo ha obbligato i cittadini di East Palestine ad evacuare. Dopo poco, però, sono rientrati nelle loro abitazioni.

Purtroppo si teme che l’incidente possa aver causato anche l’inquinamento delle falde acquifere e del terreno. Inoltre diversi cittadini hanno manifestato malessere diffuso, sotto forma di mal di testa e vomito.

Infatti un gruppo di cittadini si è riunito con l’obiettivo di intentare una causa legale contro la compagnia ferroviaria, chiedendo un risarcimento e il pagamento di tutte le analisi necessarie ad assicurare l’incolumità degli abitanti di East Palestine.

Ciò che è accaduto in Ohio rappresenta, in ogni caso, il pericolo del trasporto di sostanze altamente tossiche attraverso treni che viaggiano in prossimità di centri abitati.