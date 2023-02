“Carolina di Monaco ha scoperto tutto”, dopo anni spunta fuori l’inconfessabile segreto

Sembra essere ormai sicuro: Carolina di Monaco ha scoperto tutto. Ecco che dopo anni viene fuori questo segreto mai confessato.

Un segreto che non si può rivelare lega Carolina di Monaco al marito Ernst August di Hannover. Ma perché lei si rifiuta categoricamente di concedere il divorzio a Ernst? In passato uno dei grandi sbagli commessi da Carolina di Monaco nel settore sentimentale, riguarda proprio la decisione di voler sposare Ernst August di Hannover. Ecco quello che è accaduto esattamente nell’anno 1999.

Cosa è accaduto tra Carolina e il marito Ernst

Se si parla di Carolina e del marito, non si può non parlare anche della loro separazione. Difatti ora sono più di 10 anni che lei vive separata dal marito, pur non avendo alcuna intenzione di divorziare.

Il Principe Ernst August di Hannover durante gli anni di matrimonio con Carolina di Monaco non solo l’ha tradita, ma ha pure avuto dei problemi a livello giudiziario.

Tutto questo ha comportato una reazione gelida nei suoi confronti non soltanto da parte della moglie, ma anche in occasione della prossima incoronazione di Carlo III.

Infatti per quest’avvenimento così importante, Ernst non è stato accettato proprio per via dei suoi comportamenti. Pertanto pure Carolina di Monaco non potrà partecipare a una delle cerimonie maggiormente attese di quest’anno. Il matrimonio tra Carolina di Monaco e il Principe Ernst è stato sicuramente uno di quelli più tribolati degli ultimi 50 anni.

Si può quindi sostenere con certezza che l’unico momento lieto della coppia, sia stato quello riguardante la nascita della figlia Alexandra.

La loro unione coniugale è stata infatti paragonata a quella di Carlo e Diana, per via di ciò che ha accomunato entrambi i legami amorosi: tradimenti, vicende scandalose e circostanze umilianti.

La differenza, però è che Diana e Carlo alla fine hanno deciso di porre fine alla loro unione matrimoniale col divorzio. Passato poi in secondo piano dopo la tragica morte di Lady Diana.

Mentre Carolina ha preferito optare per un allontanamento senza tanto scalpore. Difatti sia lei che Ernst vivono da anni separatamente, ognuno dedicandosi alla propria vita autonoma. Tra l’altro Ernst ha perfino annunciato il suo fidanzamento con Claudia Stilianopoulos, un’artista molto nota principalmente in Spagna.

Cosa nasconde Carolina che non vuole confessare: ecco il segreto

Nonostante l’attuale relazione sentimentale di Ernst, Carolina continua imperterrita a non volergli concedere il divorzio.

La motivazione di questa decisione potrebbe essere quella di non voler perdere i privilegi ottenuti, grazie al titolo di Sua Altezza Reale. Questo tenendo presente che le permette di avere pieno accesso a dei particolari ambienti, proprio grazie a tale titolo.

In più si tratta pure di una questione economica, visto che i 350 milioni corrispondenti al patrimonio equivalgono indubbiamente a una motivazione rilevante. Tutto questo ha portato alla sua decisione di non voler divorziare dal marito.

Il suo titolo nobiliare le avrebbe dato l’opportunità di poter partecipare all’evento dell’incoronazione di Carlo, prevista per il prossimo 6 maggio.

Ciò per via della parentela di Ernst August con il Re britannico, che sarebbe stato sicuramente invitato se non fosse stato per il suo passato turbolento.

Ma questo non accadrà, considerando che attualmente Ernst di Hannover è sgradito a Buckingham Palace. Tutto ciò a causa degli eventi scandalosi che l’hanno visto protagonista, negli scorsi anni. Tra questi rientra di sicuro la condanna nei suoi confronti, dovuta da un’aggressione nei confronti di un pubblico ufficiale.

Conseguentemente Carolina vedrà il fratello Alberto con la moglie Charlene partire per partecipare all’incoronazione di Carlo III, mentre lei non potrà fare lo stesso a causa del marito.

Malgrado questo, lei continua a non voler rinunciare al titolo nobiliare, ancor più considerando che ha dovuto pagare enormemente il prezzo di tale sua decisione.

Ecco spiegato, dunque, il motivo per cui Carolina non divorzierà mai dal marito Ernst di Hannover.

Qualcosa in più su Carolina e la sua vita

Ma chi è davvero Carolina? Cerchiamo di capire meglio chi è questa donna. Sappiamo essere la principessa di Monaco ed è la primogenita dei principi Ranieri III e Grazia di Monaco. Questa donna è stata sposata altre volte prima di iniziare una relazione nel lontano 96 con Ernesto de Hannover. Da lui avrà poi una figlia.