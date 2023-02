Tragedia di Carnevale, 17enne muore cadendo da un carro allegorico a Cosenza

Angelo Viteritti ha battuto la testa, cadendo dal carro, ed è morto sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi.

La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale 183, in località Santa Rosa, a un chilometro dalle porte di San Cosmo Albanese, provincia di Cosenza. Sul drammatico incidente è stata aperta un’indagine, che dovrà chiarire eventuali responsabilità. Secondo i primi accertamenti, sembra che l’uomo alla guida del trattore che trainava il carro non si sia accorto di nulla, tanto da proseguire verso San Cosmo, dove il carro era atteso per un’altra sfilata.

Avrebbe dovuto essere una serata di spensieratezza e divertimento, ma si è trasformata nella più assurda delle tragedie. Nella serata di ieri, martedì 22 febbraio, un ragazzo di 17 anni è morto cadendo da un carro allegorico, che stava sfilando per le strade del paese, in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale. Il dramma è avvenuto lungo la strada provinciale 183, in località Santa Rosa, a un chilometro dalle porte di San Cosmo Albanese, provincia di Cosenza.

Il ragazzo, che si chiamava Angelo Viteritti, è stato immediatamente soccorso, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sulla dinamica di quello che sembra essere stato un drammatico incidente sono ora in corso le indagini, che mirano a chiarire eventuali responsabilità. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che avevano da poco terminato un altro intervento proprio a San Cosmo. Secondo i primi accertamenti, sembra che l’uomo alla guida del trattore che trainava il carro non si sia accorto di nulla, tanto da proseguire verso San Cosmo, dove il carro era atteso per un’altra sfilata.

La Procura di Castrovillari ha disposto l’autopsia sul corpo del 17enne.

La morte del piccolo Gianlorenzo, morto cadendo da un carro a Bologna

Un precedente – dall’epilogo ugualmente drammatico – si è registrato nel 2019 a Bologna, dove il piccolo Gianlorenzo è morto cadendo da un carro allegorico. Il 5 marzo di quell’anno il bambino – che aveva appena 2 anni – si trovava sul carro, quando si sporse, per provare a scendere, e scivolò a terra, urtando la testa. Anche in quel caso a nulla servirono i soccorsi. Il piccolo Gianlorenzo morì poco dopo per il grave trauma cranico riportato a seguito della caduta.