Usa, elezioni di midterm. Spoglio in corso, prime volte storiche

Gli elettori statunitensi sono stati chiamati alle urne in occasione delle elezioni di medio termine del 2022. Lo spoglio per il rinnovo della Camera, di un terzo del Senato e di 36 governatori sarà lungo, eppure ci sono già le prime vittorie.

Testa a testa tra Repubblicani e Democratici negli Stati chiave, ecco i primi risultati.

Chi ha fatto la storia del Paese

In attesa di scoprire tutti i risultati della votazione di midterm che determinerà la nuova composizione della Camera dei rappresentanti e di 35 dei 100 seggi del Senato, così come di 36 su 50 governatori degli stati federali, vediamo le prime volte che faranno la storia degli Stati Uniti.

Alabama

La candidata repubblicana Katie Britt diventa la prima donna senatrice a essere eletta nello Stato dell’Alabama. Rileva il testimone da quello che fu il suo capo, il senatore repubblicano Richard Shelby andato in pensione. Britt ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della Camera di commercio dell’Alabama prima di queste elezioni. Questo Stato è sempre stato una roccaforte del partito dell’elefante. Alla vigilia la senatrice era stata designata come la grande favorita per la vittoria. Altre due donne avevano precedentemente già rappresentato l’Alabama in Senato, tuttavia senza passare per la designazione elettorale in quanto erano state nominate per sostituire un seggio rimasto vacante.

Arkansas

Sarah Huckabee Sanders è la prima donna a essere eletta governatrice dell’Arkansas secondo le proiezioni. Il seggio in passato era già stato di suo padre per oltre un decennio. Sanders è stata la portavoce alla Casa Bianca dell’ex presidente Usa Donald Trump. Non era mai successo che una figlia venisse eletta nello stesso Stato in cui aveva governato anche suo padre.

Florida

Il democratico Maxwell Frost è il primo membro della cosiddetta Generazione Z, ossia i nati dopo il 1996, a essere eletto al Congresso, ha 25 anni. Si era candidato al decimo distretto congressuale della Florida. Succede al democratico Val Demings che ha lasciato il posto per correre al Senato.

Maryland

Il dem Wes Moore è il primo governatore nero a guidare lo Stato del Maryland. Inoltre è uno delle sole tre persone nere a essere state elette a governatori di uno Stato nella storia degli Stati Uniti. Il neo governatore è un veterano dell’esercito che ha ricoperto ruoli anche nel mondo no-profit. Prende il posto del governatore repubblicano Larry Hogan. Anthony Brown è la prima persona nera eletta procuratore generale del Maryland.

Massachusetts

Maura Healey è la prima persona dichiaratamente lesbica a essere stata eletta governatrice di uno Stato nella storia del Paese. Healey ricopriva il ruolo di procuratrice generale del Massachusetts.

Oklahoma

Il repubblicano Markwayne Mullin è il primo nativo americano a diventare senatore dell’Oklahoma in quasi 100 anni. Prende il seggio del GOP Jim Inhofe, che si dimette a gennaio. Mullin fa parte dei Cherokee Nation. Prima di lui e facente parte della stessa tribù, ricoprì lo stesso ruolo il dem Robert Owen dal 1907 al 1925.

Pennsylvania

