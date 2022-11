Stufe a pellet, scatta la multa: vietato montarla in questi luoghi della casa

Avete una stufa a pellet? Non deve essere montata in questo posto in casa perché da oggi è obbligatorio. Cosa dice la legge a riguardo?

La stufa a pellet è sicuramente un metodo di riscaldamento molto amato e presente nelle abitazioni degli italiani. Non solo un complemento d’arredo molto interessante che si sposa perfettamente con l’arredo scelto, ma anche uno strumento per riscaldare l’intera stanza in pochissimo tempo. È inoltre una soluzione ecologica che non presenta quasi alcuna emissione di sostanze tossiche, sfiorando lo zero. Considerando che ad oggi sembrano essere di uso comune, la legge è stata studiata al fine di vietare l’installazione in determinate zone della casa. Ecco quali sono.

Stufa a pellet: risparmio e calore?

È da qualche tempo che la stufa a pellet ha preso il sopravvento nelle case degli italiani, considerando la sua spesa mensile per il mantenimento e il calore che diffonde in tutte le stanze in pochi minuti. La sua è una funzione che si può considerare ecologica, con la combustione del pellet (biomateriale) che è un combustibile che si ricava dagli scarti industriali del legno.

L’investimento iniziale è notevole ma viene man mano ammortizzato nel tempo, grazie ai bassi costi di manutenzione e di acquisto materiale per la combustione. È un tecnico specializzato che si dovrà occupare del suo montaggio e messa in opera, perché in questo caso non è assolutamente previsto il fai da te. L’esperto sarà incaricato anche a montare la canna fumaria ed eseguire il collaudo a norma di legge considerando che dal 2012 è considerato obbligatorio lo scarico dei fumi dal tetto.

Dove è vietato installare la stufa a pellet in casa

In termini di montaggio, la stufa a pellet viene installata da un tecnico specializzato e certificato che eseguirà il tutto secondo la norma UNI 10683. Nel momento in non si esegue in tal modo si potrà incorrere a delle multe molto salate.

Facciamo chiarezza? La stufa in questione non può essere installata in camera da letto o nei monolocali. Non potrà trovare ubicazione nei bagni, autorimesse, garage e box sia per una questione di areazione e sia perché alcuni ambienti sono infiammabili.

In generale, la regola detta che una stufa a pellet non potrà mai essere installata in luoghi che sono inferiori ai 6 metri quadri.

Nessun problema per tutti gli altri ambienti che hanno superfici che sono maggiori ai 6mq, con un pavimento a norma in materiale non infiammabile/ignifugo. Non solo, la stufa deve essere sempre posizionata per avere una distanza minima di 25 cm da oggetti di varia natura oltre che 5cm dal muro. Sopra di lui ci dovranno essere almeno 40cm di spazio.

Nel caso in cui le norme non venissero rispettate, in caso di controllo a campione scatterebbe una multa non solo per l’azienda fornitrice ma anche per chi ha fatto installare la stufa presso la sua abitazione.