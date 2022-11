Livorno: 50enne tenta di rubare materiale edile da un cantiere

A Cecina, in provincia di Livorno, un uomo di 50 anni ha tentato di rubare del materiale edile da un cantiere, subito è stato denunciato.

A occuparsi di questa vicenda sono i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina.

Denunciato ladro a Cecina

Non è stata resa nota l’identità del 50enne umbro che oggi ha tentato di rubare del materiale edile da un cantiere di Cecina.

Le sue iniziali sono A.G. e ci sono a suo carico gravi indizi che hanno dimostrato il reato messo in atto dall’uomo o meglio ancora il tentato furto poiché è stato bloccato in tempo.

Residente a Como ma domiciliato a Perugia, ha attirato le attenzioni perché effettuava in questi giorni degli strani movimenti attorno a un’abitazione di zona dove si stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione.

In questo luogo l’uomo ha pensato che sarebbe stato facile reperire del materiale in maniera illecita e così dopo diversi giorni di appostamenti, oggi ha tentato di mettere in atto il suo piano.

Ha posteggiato l’auto vicino al cantiere in un momento in cui non c’era nessuno e quindi stava per rubare il materiale.

Il proprietario dell’immobile dove si stavano effettuando i lavori ha capito che qualcosa non andava e così ha segnalato il 50enne alle forze dell’ordine segnalando la targa della vettura con cui lo vedeva aggirarsi molto spesso in quella zona.

Il fermo

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Centrale operativa di Cecina, che si sono mobilitati in zona con diverse pattuglie.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare subito l’uomo anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, i cui filmati sono stati passati in rassegna fino a individuare la vettura in questione.

Fermato e denunciato per tentato furto, l’uomo è stato costretto a restituire il materiale di cui effettivamente è stato trovato in possesso.

Fra la refurtiva rinvenuta abbiamo due travi di legno del valore complessivo di circa 1000 euro, oltre a diversi altri utensili edili di minor valore.

Una vicenda particolare quella di oggi che però non è la sola di cui sentiamo parlare, furti analoghi infatti avvengono molto spesso ma stavolta è stato evitato grazie alla tempestiva chiamata del proprietario dell’immobile, a cui la refurtiva è stata restituita.

Ora è in corso l‘interrogatorio verso il ladro per capire le motivazioni del gesto.