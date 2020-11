Usa, Biden: "Rientreremo nell'Oms e nell'Accordo di Parigi"

Joe Biden ha le idee chiare. “Dal primo giorno rientreremo nell’Oms e negli Accordi per il Clima di Parigi“, ha annunciato il presidente eletto degli Stati Uniti in un videomessaggio. Non appena si insedierà alla Casa Bianca, il democratico Joe Biden farà in modo che gli Stati Uniti possano tornare a far parte dell’Oms, dopo che, per decisione di Donald Trump, ne era stata ufficializzata l’uscita lo scorso aprile.

Trump contro l’Oms

Una scelta che aveva sollevato polemiche non solo negli Stati Uniti, ma anche nella comunità scientifica di tutto il mondo, dal momento che gli Usa sono uno dei maggiori finanziatori dell’Oms e il provvedimento di Donald Trump avrebbe avuto conseguenze sui programmi di sanità mondiale e sulla ricerca scientifica. L’abbondono dell’Accordo di Parigi da parte degli Usa risale invece allo scorso autunno, quando Donald Trump aveva ufficialmente informato le Nazioni Unite dell’uscita dall’accordo sul clima di Parigi, annunciata dal tycoon già nel 2017.

Biden su Trump: “E’ un irresponsabile”

A distanza di oltre due settimane dall’Election Day, Trump rifiuta ancora di riconoscere la sconfitta, ostacolando il passaggio di consegne in vista del prossimo insediamento di Biden alla Casa Bianca, previsto per gennaio. “Sta mostrando un’incredibile irresponsabilità – ha commentato Biden in riferimento all’atteggiamento di Trump – e sta dando un messaggio negativo al mondo“. In merito poi al tentativo del presidente uscente di sovvertire il voto in Michigan, Biden aggiunge: “Non è uno scherzo. Quello che Trump sta facendo è da presidente più irresponsabile della storia americana“. E ribadisce ancora una volta: “Non so il motivo per cui si comporta così, ma penso sia totalmente irresponsabile“.

Biden: “Non ci sarà alcun lockdown”

Sulla lotta al coronavirus, Biden ha rassicurato i cittadini statunitensi sul fatto che “non ci sarà alcun lockdown nazionale, non chiuderò l’economia a causa del virus“. Il presidente eletto ha, tuttavia, ribadito che metterà in campo una strategia nazionale, a partire dall’introduzione della mascherina obbligatoria: “Non è un simbolo di appartenenza politica ma un dovere patriottico“. Torna poi ad attaccare Trump sulla gestione della pandemia e sulla mancanza di trasparenza sui dati: “Non c’è alcuna scusa per non condividere i dati, ci sono oltre 250 mila americani morti per il virus, ma ancora non abbiamo le necessarie informazioni. Quante persone devono ancora morire?“.

Scelto il futuro segretario al Tesoro

Entro giovedì prossimo, il giorno di Ringraziamento negli Usa, verrà annunciato il nome del futuro segretario al Tesoro Usa. “Raccoglierà consensi tra i democratici nelle loro varie posizioni“, ha detto Biden, durante un incontro con la stampa dopo un confronto con i governatori.