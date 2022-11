Usa: aerei d’epoca si scontrano durante l’Air Show di Dallas

È di pochi minuti fa la notizia dello scontro di due aerei d’epoca durante un’esibizione all’Air Show di Dallas.

Coinvolti un Boing B-17 e un Bell P-63 Kingcobra, i quali sono andati in collisione e la scena è stata ripresa in diversi video pubblicati poi sui social.

Collisione aerea all’Air Show

La manifestazione aerea che si è tenuta a Dallas per il Veteran Day, a cui partecipavano diversi aerei d’epoca, ha avuto un risvolto inaspettato, infatti due velivoli si sono scontrati mentre erano in volo.

L’evento che unisce appassionati di aviazione provenienti da tutto il mondo, contava tantissimi spettatori che con il naso all’insù stavano assistendo alle acrobazie di diversi aerei.

A un certo punto si trovavano in volo un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra, entrambi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due aerei sono andati in collisione e quindi si sono schiantati al suolo.

La notizia sconcertante è stata resa pubblica poco fa dalla Federal Aviation Administration ma non ci sono molti dettagli in merito e non si sa quante persone siano rimaste coinvolte, ovvero quanti erano a bordo.

Secondo la dinamica mostrata in alcune riprese degli spettatori a terra, i due aerei si sono scontrati in aria e poi sono precipitati al suolo riempiendo l’aria di fumo nero.

Ad avviare le indagini sono la FFA e il National Transportation Safety Board, con la collaborazione dell’ente investigativo Ntsb.

La dinamica

Impressionante lo scontro avvenuto oggi durante la manifestazione, in cui si vede chiaramente il caccia che incrocia posteriormente il bombardiere tranciandogli di netto la coda per poi esplodere.

Sono attimi di paura per chi osserva attonito la scena, in seguito il velivolo più grande precipita al suolo esplodendo a sua volta.

Una dinamica tutta al vaglio degli inquirenti, che dovranno accertare per quale motivo si è verificato lo schianto.

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha definito l’incidente una vera tragedia e anche il sindaco Eric Johnson è della stessa opinione.

Pietre miliari del Secondo Conflitto mondiale, aerei di questo genere si trovano oggi in pochi esemplari, esposti in alcuni musei.

Il volo commemorativo si è tenuto oggi intorno alle 13.30 ora locale nei pressi dell’aeroporto esecutivo di Dallas, in Texas, in occasione come abbiamo detto del Veteran Day di ieri che però comprende un evento di 3 giorni.

Ancora è ignoto il numero delle vittime ma secondo i media americani potrebbero essere sei persone.