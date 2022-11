Metti 1 pasticca della lavastoviglie in doccia, perché dovresti provare a farlo

Mettere una pasticca per la lavastoviglie nella nostra doccia è molto utile. Ecco perché dovreste farlo.

Uno degli obiettivi per rendere la nostra casa invitante e accogliente è quella di tenerla sempre in ordine e pulita senza che si possano formare accumuli di sporco e di polvere e quindi quotidianamente, o quasi, tendiamo a svolgere faccende domestiche.

Ci sono, alcuni punti della nostra abitazione che sono complicati da pulire e quindi utilizziamo alcuni stratagemmi per poter raggiungere anche angoli che non riusciremo mai a pulire senza l’ausilio di qualche trucchetto.

Doccia: perché è utile usare una pastiglia per lavastoviglie durante la sua pulizia

Una volta trovata la soluzione giusta, avremo perfettamente pulito la nostra casa e per farlo ci armiamo di prodotti igienizzanti e sgrassatori, ognuno indicato per un determinato punto della casa.

Inoltre, ci sono in commercio dei prodotti adatti anche al tipo di pavimento a fine di evitare che si danneggi o anche prodotti dedicati a determinate superfici o a precisi elettrodomestici.

Prendiamo il caso della lavastoviglie, per rendere efficace il lavaggio e rendere puliti e splendenti i nostri piatti e le nostre posate, inseriamo al suo interno una pastiglia che ci rende più facile il suo utilizzo.

In questo modo, se acquistiamo un prodotto valido, avremo delle stoviglie splendenti senza macchie e residui di cibo e gran parte di questo lavoro è stato svolto proprio da questa pastiglia.

Il suo composto è molto potente e per questo motivi, non tutti sanno che questa pastiglia può essere utilizzata anche per levare via lo sporco più ostinato in alcuni punti della nostra casa, come ad esempio la doccia.

Spesso, è uno dei punti più difficile da pulire, in quanto si formano aloni dovuti alle goccioline rilasciate dal soffione o aloni neri dovuti dal silicone che tende ad incollare al muro le porte scorrevoli o l’impianto stesso della doccia.

Ad utilizzare la pastiglia della lavastoviglie per pulire la doccia, in primis è stata una donna australiana che ha inventato questo metodo che prevede l’uso di pastiglie e di spugnetta per i piatti.

Come usare la pastiglia nella doccia?

Prima di tutto bisogna stare attenti a non avere dei fastidi alla pelle, perché la forte azione della pastiglia potrebbe danneggiare la cute e quindi è sempre meglio indossare dei guanti di gomma per questa operazione.

Dopodiché prendiamo la nostra spugna e tagliamo una parte di essa, in modo da poter inserire la pastiglia, e con l’uso di acqua calda inumidirla e utilizzarla per lavare la nostra doccia e i vetri di essi, o la tenda.

Il prodotto nella spugnetta andrà pian piano a sciogliersi e di conseguenza dopo aver risciacquato il tutto con estrema cura, anche lo sporco più ostinato e gli aloni saranno andati via.

La doccia non solo sarà pulita ma risplenderà, grazie all’azione della pastiglia per lavastoviglie, che si trova anche in commercio in varie profumazioni a seconda dei suoi ingredienti.

Questa operazione, utile per pulire la doccia, può essere utilizzata anche per altre superfici come i lavandini, il forno o i vetri, che risulteranno splendenti e senza alcuna macchia dopo il loro lavaggio.

Quindi, la pastiglia della lavastoviglie, non solo è utilissima per pulire i nostri piatti e le nostre posate, ma anche per altre faccende domestiche.