Pavimento come nuovo con 1 passata di questo: scioglie tutto lo sporco

La frenesia della settimana ci impedisce, spesso, di dedicarci come vorremmo alla pulizia della casa. Durante i fine settimana abbiamo tempo di rimediare, certo, ma se lo sporco si accumula, rimuoverlo risulta molto più difficile. Ecco, a tal proposito, come ovviare al problema, e far tornare il nostro pavimento come nuovo con pochi e semplici passaggi.

Dedicarsi alle pulizie domestiche richiede tempo, pazienza e attenzione, ma a causa dei numerosi impegni, non è raro che esse vengano trascurate. Lo sporco, però, non conosce scusanti, e continua inesorabile ad accumularsi. Una delle cose più difficili e fastidiose da pulire sono, senza dubbio, le fughe dei pavimenti.

Per terra, ovviamente, si deposita sempre molta polvere, e le fughe sono solite trasformarsi, in poco tempo, in un vero e proprio ricettacolo di sporcizia. Dopo aver fatto innumerevoli tentativi per farle tornare candide e bianche, iniziamo a rassegnarci all’idea che non recupereranno più il loro aspetto di un tempo, così come anche, di conseguenza, l’intero pavimento.

Per fortuna, esiste un rimedio per ogni cosa, e quelli che analizzeremo tra poco ci permetteranno di far tornare a brillare i pavimenti delle nostre abitazioni come se fossero nuovi. Questo sarà possibile grazie all’utilizzo di prodotti naturali ed economici, e che tutti noi, senza dubbio, teniamo conservati nei pensili della cucina.

Pavimento come nuovo: come fare?

La lotta contro lo sporco può diventare davvero estenuante, motivo per il quale, a volte, è necessario ricorrere alle maniere forti. Prima di scoprire l’ingrediente naturale per eliminare tutto lo sporco, possiamo provare a pulire le fughe con l’acqua ossigenata. Essa, infatti, è già stata collaudata non solo come disinfettante per le ferite, ma anche come agente smacchiante nel caso in cui ci si dovesse sporcare i vestiti di sangue e/o vino.

Per utilizzare tale metodo, il procedimento è: immergere un vecchio spazzolino nell’acqua ossigenata, strofinarlo sulle fughe, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare. Se neanche così dovesse funzionare, l’ultima carta da giocare è la candeggina.

In questo caso, prima di procedere è bene indossare dei guanti; successivamente, uniamo tre o quattro cucchiai di candeggina all’interno di un litro d’acqua e utilizziamo, come sempre, il nostro fedele vecchio spazzolino per strofinare la soluzione sulle fughe. Anche in questo caso, per fare effetto, prima di essere risciacquato, il composto dovrà essere lasciato agire per una decina di minuti.

Si può usare anche l’aceto: in questo caso, basterà unire due parti di acqua tiepida e due parti di aceto, immergere un panno nella soluzione ottenuta, passarlo sulle fughe e lasciare che agisca per qualche minuto. Nel caso in cui lo sporco dovesse persistere, possiamo provare a versare sulle fughe dell’aceto bianco puro, senza diluirlo nell’acqua.

Come sciogliere lo sporco del pavimento: con questo rimedio naturale

Per far tornare le fughe dei nostri pavimenti bianche e lucenti non abbiamo bisogno di affidarci a prodotti specifici che, spesso, possono risultare troppo costosi. Tutto ciò che ci serve è un vecchio spazzolino da denti, acqua e bicarbonato. Per prima cosa, scaldiamo dell’acqua, e aggiungiamo all’interno di essa delle piccole quantità di bicarbonato fino a ottenere una sostanza con la consistenza di una crema.

Immergiamo lo spazzolino all’interno del composto ottenuto e strofiniamolo sulle fughe. Dopo averlo lasciato agire per circa venti minuti, rimuoviamo il tutto, e il risultato sarà impressionante!