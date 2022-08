Us Open: Sinner dal lato di Nadal, Berrettini con Medvedev

Con l’esclusione ufficiale di Novak Djokovic si è definito il tabellone dello Us Open con il nostro Jannik Sinner che è stato sorteggiato dalla parte di Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini invece rischia il faccia a faccia con il numero uno del mondo Daniil Medvedev



Sorteggiato il tabellone principale dello US Open 2022 i nostri italiani sono pronti a scendere in campo sul cemento americano in un torneo che si preannuncia complesso ed ancora più competitivo del solito con Rafael Nadal e Daniil Medvedev che partono con tutti i favori del pronostico per la vittoria finale.

Il fenomeno spagnolo a New York inseguirà il 23esimo titolo del Grande Slam, mentre il russo scenderà in campo per confermarsi campione dopo la vittoria dello scorso anno e per tentare di chiudere la stagione in vetta alla classifica ATP.





US Open, l’occasione di Berrettini e Sinner

Dopo l’ufficialità dell’esclusione dal torneo di Novak Djokovic per gli italiani l’importante occasione di disputare un grande torneo con l’obiettivo di arrivare fino in fondo a giocarsi le proprie chance.

Matteo Berrettini avrà l’occasione di riscattarsi dopo il forfait (per la positività al Covid) di Wimbledon e dimostrare tutto il proprio valore su una superficie veloce che dovrebbe esaltare i suoi colpi migliori come il servizio ed il diritto.



Discorso simile per il nostro Jannik Sinner, l’altoatesino ha dimostrato un grande Wimbledon ed ora punta alla consacrazione definitiva sul cemento americano.

Sinner è stato sorteggiato dalla parte di Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, il suo obiettivo deve essere quello di arrivare nella migliore condizione possibile alla seconda settimana del torneo per giocarsi tutte le proprie carte nell’eventuale faccia a faccia con gli spagnoli.

Vedremo quali saranno le condizioni fisiche di Rafa Nadal che sembra aver smaltito ormai i problemi all’addome ed a New York scenderà in campo alla caccia di nuovi record e trionfi.

L’assenza di Djokovic è un’occasione importante per lo spagnolo che proverà ad allungare il suo record nei tornei dello slam andando a vincere il suo 23esimo major in una carriera incredibile.

Il favorito assoluto sarà però Daniil Medvedev che difenderà sia il titolo vinto lo scorso anno che la testa della classifica ATP contro un Nadal che proverà in tutti i modi a mettere i bastoni tale ruote al tennista russo.

Lo US Open è ormai alle porte, l’ultimo slam della stagione ci darà le risposte che cerchiamo sulle ambizioni di Sinner e Berrettini e sulle condizioni fisiche di Rafa Nadal.