Un incidente automobilistico che ha portato via la vita a Paola Cerimele , una giovane attrice quarantottenne.

Un terribile impatto avvenuto alle 15:30 presso lo svincolo San Giovanni Lipioni-Castello Guidoni in Molise. Un sinistro che ha visto come protagoniste due auto, un’Audi e una Fiat Panda. Per l’attrice non c’è stato nulla da fare mentre il compagno che viaggiava con lei è stato portato immediatamente in ospedale in codice rosso.

Le dinamiche dell’incidente

Paola Cerimele era a bordo di un’auto insieme al compagno Raffaele Lombardi.

Nel momento in cui stavano percorrendo la Trignina in Molise, sono stati vittime di un terribile incidente che ha spezzato la vita della giovane attrice e che ha causato delle ferite molto gravi al compagno che è stato ricoverato immediatamente in codice rosso.

Uno scontro frontale che per Paola Cerimele è stato fatale. I due stavano tornando a Roma dopo aver trascorso un periodo di vacanza nella cittadina Natale.

Ed è proprio quello il momento in cui è avvenuto il terribile impatto, un incidente che ha visto come protagonista una Panda in cui viaggiava l’attrice contro un’Audi che percorreva la carreggiata opposta.

Il dolore del sindaco di Agnone

Una situazione per cui ha espresso il suo infinito dolore anche il sindaco di Agnone il quale afferma di essere senza parole per la morte di una dei suoi concittadini.

L‘intera comunità al momento è fortemente rattristata dalla perdita di Paola Cerimele. Per questa terribile notizia non esiste parola che possa descrivere il dolore che al momento si sta provando.

Il primo cittadino continua affermando che di sicuro in molti sentiranno la sua mancanza proprio perché Paola è stata un’attrice dall’immenso talento e con un grandissimo cuore.

Un incidente che è avvenuto nel momento in cui la donna viaggiava insieme al compagno. Quest’ultimo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso per essere poi trasferito in eliambulanza spostandosi dall’ospedale di Vasto per raggiungere quello di Pescara.

Le sue condizioni destano particolare preoccupazione in quanto l’uomo al momento è in coma.

L’incontro del giorno prima con Sergio Castellitto

Nelle scorse ore Paola Cerimele aveva postato sui suoi social alcune frasi cariche di felicità proprio perché, dopo tanto tempo, era finalmente riuscita a riabbracciare quelle persone con cui in passato aveva lavorato fianco a fianco.

Si tratta di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, attori che insieme a lei hanno lavorato nel film Non ti muovere.

L’attrice ha condiviso sui social ogni minimo particolare di cosa le era capitato. Mentre si stava rilassando, Paola riceve una telefonata da parte del sindaco Daniele Saia che le chiede se si trovasse o meno ad Agnone.

Nel momento in cui la donna risponde positivamente, il primo cittadino la invita a recarsi al forno alto Molise perché lì c’era una persona che desiderava salutarla. Paola, decisamente incuriosita dalla situazione, sceglie di non perdere tempo e di andare immediatamente nel luogo dell’appuntamento.

Ed è proprio qui che si trova Sergio Castellitto insieme alla moglie e Margaret Mazzantini. Un’emozione molto forte per la donna la quale prova immensa felicità nel riabbracciare quei colleghi con cui ha lavorato a stretto contatto durante la sua ultima produzione cinematografica. “È stata un’emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità.”

E così il mondo si trova a dire per sempre addio a Paola Cerimele , una donna che ha lavorato molto sia nel mondo cinematografico che quello teatrale, una grandissima insegnante di recitazione e di dizione che ha lasciato nel cuore di tutti i suoi fan un vuoto difficile da colmare.