Urla in casa reale inglese, violenta lite proprio tra di loro: interviene la polizia

Una grande lite sembra essersi consumata proprio fra loro due tanto da far intervenire la polizia. Ecco tutti i dettagli della lite in questo articolo.

Nuovo scandalo per la casa reale inglese a causa di una lite furiosa scoppiata tra Harry e Meghan. I due sono arrivati ai ferri corti e per questi specifici motivi. La pace dei due coniugi sembra essere venuta meno, quindi. Vediamo cosa è successo e perchè.

Chi sono Harry e Meghan: la loro storia d’amore

Lo abbiamo accennato poco fa, un nuovo scandalo ha interessato la casa reale, poiché sembrerebbe che Harry e Meghan siano stati protagonisti di una lite molto furiosa.

Ma prima di capire cosa è successo, ripercorriamo un attimo chi sono, la loro storia e come si sono conosciuti.

Harry, nato il 15 settembre del 1984 a Londra, viene dalla famiglia nobile inglese ed è il secondo figlio del Re Carlo e della sua prima moglie Diana Spencer.

Meghan Markle oggi sappiamo essere la duchessa di Sussex, ma prima?

La donna è nata il 4 di agosto del 1981 e prima di diventare un membro della famiglia reale faceva l’attrice, la modella e anche la calligrafa.

Nel 2011 si unì in matrimonio con un produttore cinematografo Trevor Engelson dal quale poi ha divorziato due anni dopo.

Solo dopo conoscerà Harry con il quale intraprenderà una storia.

Dalla prima volta che si sono visti i due non si sono più staccati: si sono conosciuti grazie amici in comune, nello specifico grazie a Violet Von Westenholz, una cara amica di Harry, che sarebbe la responsabile del loro primo appuntamento e del loro colpo di fulmine.

I due sono apparsi insieme e per la prima volta in pubblico il 1 di dicembre del 2017 per la raccolta fondi della giornata mondiale contro l’AIDS.

Qualche giorno prima, il 27 Novembre l’uomo aveva chiesto alla donna di sposarlo.

I due sono convolati a nozze l’anno dopo, il 19 maggio del 2018 nel Castello di Windsor nella cappella di San Giorgio.

Dopo alcuni mesi, a gennaio, i due sposini hanno comunicato di aver deciso di lasciare la casa reale e di rinunciare così al titolo da nobili per diventare indipendenti da un punto di vista economico. A tal proposito si dice che già da fidanzata la donna soffrisse la pressione dell’etichetta e non c’è da stupirsene se i suoi figli invece di nascere nella casa reale, sono nati in vari ospedali.

Il 6 maggio 2019 è nato il loro primo figlio, Archie Harrison. Il 4 giugno 2021, invece la piccola Lilibet Diana.

Una volta andati via da Londra, i due sono andati a vivere a Montecito in una bellissima villa. Ed è proprio qui che si sarebbe consumata la lite furiosa di cui si parlerà qui di seguito.

Lite e scandalo: i dettagli del nuovo rapporto tra Harry e Meghan

I due amati reali sembrano essere arrivati alle mani tanto che è dovuta intervenire la polizia per placarli.

Ecco che oggi più che di belle notizie si sta parlando di un tornado che ha colpito i membri della Royal.

Harry e Meghan sono stati, dunque, protagonisti di un putiferio, nella loro villa di Montecito tanto che i vicini hanno sentito urla forti e oggetti che sono stati schiantati al suolo.

Sono volati insomma bicchieri e porcellane. Sempre i vicini hanno allertato la polizia che infatti è intervenuta per cercare di placare il tutto.

Molti ora si staranno chiedendo come mai i due coniugi siano arrivati a tal punto: sembra che la duchessa del Sussex sia scontenta del suo matrimonio con Harry, nonché secondogenito di Carlo e di Lady Diana.

Sembra che il principe non sia riuscito ad adeguarsi alla vita di Hollywood e questo Meghan non lo accetta. Harry però è così, ama la calma e la tranquillità e ama fare una vita ritirata, a casa, con i suoi figli e la moglie.

Una moglie che però molto probabilmente vuole altro per se e la sua famiglia.

Altre ragioni alla base del litigio: cos’altro c’è da sapere

Oltre queste ragioni, sembra che la Markle non sia molto d’accordo su come l’uomo si vesta.

Harry infatti è solito indossare outfit che non piacciono molto alla duchessa.

Insomma i motivi non mancano di certo e infatti la coppia sembra essere scoppiata, tanto che Meghan avrebbe addirittura alzato le mani al marito.

La star di Hollywood ora è sotto i riflettori per questo e in molti hanno criticato il suo comportamento.

La donna in realtà non è mai stata vista di buon occhio dal popolo della regina Elisabetta.

Ecco che le voci che circolano da tempo su un probabile divorzio tra i due si fanno sempre più insistenti e chissà forse questo litigio è solo una conferma.

Se davvero fosse così, come detto si tratterebbe del secondo matrimonio che va in fumo per la donna. Per quanto la storia tra Harry e Meghan abbia fatto sognare molti, ora sta facendo solo discutere e non in positivo.