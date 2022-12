Bigiotteria ossidata, come lucidarla: in 5 minuti hai risolto il problema

Come lucidare la bigiotteria ossidata? Basta solamente 5 minuti del tuo tempo a disposizione per risolvere il problema. Ecco come fare.

Ci sono dei trucchi geniali che consentono di lucidare la bigiotteria ossidata: si tratta di validi consigli a costo zero che consentono di evitare che i gioielli si opacizzino. Creme, acqua, profumi, lozioni possono opacizzare la bigiotteria. Non essendo d’ oro, la bigiotteria entra in contatto con i raggi solari o con elementi presenti nell’aria che possono dare luogo a reazioni chimiche. Sia che si tratti di una collana o di un paio di orecchini o di un braccialetto, ci sono dei rimedi che consentono di dire definitivamente addio alla bigiotteria ossidata. In cinque minuti puoi risolvere il problema.

Bigiotteria ossidata: quali sono le cause?

Bigiotteria rossa o opaca? Ci sono diverse cause che possono fare perdere la lucentezza alla tua bigiotteria. L’ossidazione è una reazione di combinazione con l’ossigeno mediante la quale un elemento cede elettroni a un’altra sostanza. Cosa accade alla bigiotteria quando si ossida? Tendono a cambiare colore diventando di colore rosso, nero e a volte assumendo sfumature di colore verde.

L’ossidazione della bigiotteria comporta la perdita della lucentezza: si tratta di un fatto estetico che inibisce di indossare i propri gioielli in pubblico. Il contatto con l’aria è la causa della migrazione degli elettroni dal metallo alle molecole di ossigeno. Ci sono metalli nobili, tra cui l’oro, il platino, il palladio, che non anneriscono.

Ci sono anche leghe metalliche, tra cui l’ottone e l’acciaio inox, che non sono sensibili alle molecole dell’ossigeno. Pertanto, non sono soggetti al processo di ossidazione.

Come dire addio all’ossidazione della bigiotteria? I rimedi naturali

Ci sono rimedi naturali che consentono di dire definitivamente addio all’ossidazione della bigiotteria: si tratta di soluzioni naturali, green ed assolutamente economici. Per combattere l’ossidazione dei gioielli è bene mescolare l’acqua con un po’ di succo di limone. Dopo aver lasciato in ammollo per una decina di minuti è bene risciacquare e controllare la lucentezza dei gioielli. Nel caso in cui i gioielli siano ancora opachi è bene ripetere l’operazione mescolando il succo di limone con l’acqua e lasciare i gioielli in una ciotola per altri dieci minuti. Dopo aver risciacquato si proceda ad asciugare i gioielli ed il gioco è fatto.

C’è un altro rimedio naturale che consente di combattere definitivamente l’ossidazione dei gioielli: dentifricio e spazzolino. Spalmare un po’ di dentifricio sul gioiello ossidato, utilizza lo spazzolino, strofina il dentifricio per rimuovere lo sporco più ostinato e per conferire la giusta lucentezza. Dopo aver risciacquato con un po’ di acqua è possibile asciugare i gioielli con un panno asciutto.

C’è un altro rimedio naturale che consente di combattere l’ossidazione dei gioielli: basta utilizzare un po’ di bicarbonato di sodio diluito con l’acqua. Dopo aver lasciato in ammollo il gioiello ossidato è possibile procedere al risciacquo. Una volta asciutto il gioiello con un panno è possibile visualizzare se lo stesso sia ancora macchiato o sporco. Nel caso in cui presenti macchie persistenti, è bene ripetere l’operazione di ammollo nella miscela di bicarbonato e acqua.