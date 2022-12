Urgente richiamo alimentare, contiene Aniskasis: verme pericoloso

Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo urgente di un prodotto alimentare presente già in tutti i supermercati. Nell’alimento c’erano tracce di un verme non affatto innocuo per la salute umana. Stiamo parlando dell’Aniskasis, si tratta di un parassita a cui dobbiamo fare molta attenzione.

Nelle scorse ore, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un alimento. Si verifica questo tipo di “allerta”, quando un prodotto non può essere sicuro per la salute pubblica e quindi viene tolto dal commercio dal produttore o dagli importatori, anche se il richiamo alimentare viene annunciato dalle autorità competenti.

Poco fa, un prodotto esposto nei supermercati è stato richiamato perché conteneva Aniskasis, un verme pericoloso. Se avete acquistato il prodotto, vi consigliamo di riportarlo il prima possibile nel punto vendita più vicino per un rimborso o per effettuare un cambio merce.

Cos’è l’Aniskasis? Le caratteristiche del verme

L‘Anisakis è un parassita che colpisce diversi organismi e generalmente vive nell’apparato digerente di molluschi, pesci o comunque animali marini come delfini e balene. Se vengono ingeriti dall’uomo e si crea un’infezione è detta anisakidosi.

Ma come possiamo contrarre malattie provenienti da questo verme? Principalmente dopo l’assunzione di pesce crudo che contiene dei nematodi provenienti alla famiglia degli Anisakidae. Inoltre, se il cibo è infetto dall’Aniskasi, si può andare incontro a delle allergie, perché dopo l’ingerimento, il nostro corpo inizia a produrre immunoglobuline di tipo E (IgE).

L’infezione non può essere trasmessa da uomo a uomo, ma solamente dopo l’assunzione di pesce crudo. Nei nostri mari, soprattutto nel Mediterraneo, questo parassita è veramente molto diffuso, quindi, la probabilità di ingerirlo è davvero alta. Nelle scorse ore, il Ministero della Salute ha lanciato l’allerta su un prodotto alimentare che si trovava già in commercio.

Richiamo alimentare per un prodotto: la segnalazione del Ministero della salute

Il temuto parassita, Anisakis, è stato trovato all’interno di un prodotto alimentare e l’allarme da parte del Ministero della salute è scattata nell’arco di poche ore. L’alimento in questione è Alici Marinate in Vaschette sott’Olio, il marchio è di Opramolla Mario Eredi s.r.l. E’ prodotto daArtigiana Sud s.rl. Lo stabilimento si trova a Scafati, precisamente in provincia di Salerno, in Campania.

Ogni vaschetta pesa 200 grammi e i lotti interessati a questo urgente richiamo alimentare sono i seguenti: 271022 con la scadenza “27/04/23”, il 171022 che scade il 17/04/23, il terzo lotto è il 071122 scade il 7 maggio 2023, infine, il lotto 221122 (22/05/23).

Ogni persona che ha acquistato questo prodotto alimentare deve impegnarsi a riportare l’alimento nel punto vendita più vicino ed è assolutamente sconsigliato consumarlo. Sarà effettuato un rimborso oppure un cambio della merce e non sarà necessario esporre lo scontrino. Solitamente non può avvenire un rimborso della merce senza lo scontrino, ma in questo caso è importante tutelare prima la salute dei consumatori.