Bonus 200 euro, chi sono i cittadini tenuti a restituirli all’Inps: la lista

Nell’ultimo periodo, il governo ha stanziato una serie di bonus atti ad aiutare le famiglie italiane a contrastare i rincari a cui, attualmente, ci troviamo a far fronte. Per poter riceve tali aiuti, ovviamente, era necessario possedere determinati requisiti. Ecco, a tal proposito, chi dovrà restituire all’Inps i duecento euro ricevuti grazie al bonus.

“Rincari”; “Aumenti” e “Crisi economica”: quante volte, nell’ultimo periodo, abbiamo sentito menzionare tali parole? Tante, purtroppo, e tutte e tre hanno un denominatore comune: famiglie in difficoltà.

Per fortuna, però, il governo è riuscito a stanziare dei soldi da destinare ai cosiddetti bonus, dei quali hanno potuto beneficiare coloro i quali possiedono determinati requisiti reddituali e non solo. Tra gli aiuti arrivati dallo stato vi è anche il “Bonus 200 €“.

Molti cittadini, dunque, hanno ricevuto tale contributo una tantum, ma alcuni di essi sono chiamati a restituirlo. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Bonus 200 €: coloro i quali non avrebbero dovuto riceverlo

Per accedere a determinati aiuti forniti dallo stato è necessario dimostrare di possedere i requisiti prestabiliti. Anche per il “Bonus 200 €” vigeva tale regolamento, ma alcuni cittadini l’hanno ricevuto ugualmente.

Ecco, dunque, la lista delle categorie di cittadini che non avrebbero dovuto ricevere il “Bonus 200€”: i percettori di reddito di cittadinanza facenti parte di un nucleo familiare in cui almeno un membro avesse già ricevuto il bonus; i lavoratori stagionali che hanno beneficiato dell’indennità Covid in relazione all’anno 2021; i lavoratori autonomi che nel 2021 non hanno versato almeno un contributo al mese e la cui partita IVA non era attiva al 18 maggio; lavoratori saltuari che nel 2021 hanno lavorato meno di cinquanta giorni o con un reddito annuale superiore a trentacinquemila euro e i lavoratori dipendenti che non hanno beneficiato dello sgravio dei contributi dello 0,8% da gennaio a giugno.

E ancora:

disoccupati che non hanno percepito Naspi, Dis-coll o disoccupazione agricola nel mese di giugno 2022;

che non hanno percepito Naspi, Dis-coll o disoccupazione agricola nel mese di giugno 2022; pensionati con un reddito assoggettabile all’Irpef inerente al 2021 superiore ai trentacinquemila euro;

con un reddito assoggettabile all’Irpef inerente al 2021 superiore ai trentacinquemila euro; collaboratori domestici che al 18 maggio 2022 non possedevano un impiego;

che al 18 maggio 2022 non possedevano un impiego; lavoratori dello spettacolo non iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo” con almeno cinquanta contributi giornalieri risalenti al 2021 (o con un reddito superiore ai trentacinquemila euro);

non iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo” con almeno cinquanta contributi giornalieri risalenti al 2021 (o con un reddito superiore ai trentacinquemila euro); i venditori a domicilio senza partita Iva aperta (o iscrizione alla Gestione separata) al 18 maggio o che nel 2021 abbiano avuto un reddito inferiore a cinquemila euro inerente alla propria attività;

senza partita Iva aperta (o iscrizione alla Gestione separata) al 18 maggio o che nel 2021 abbiano avuto un reddito inferiore a cinquemila euro inerente alla propria attività; tirocinanti, disoccupati e stagisti con alcun tipo di requisito risalente al 2021, e coloro i quali possedevano un lavoro il cui contratto è scaduto nel mese di giugno 2022.

Tali categorie di cittadini, dunque, non avrebbero dovuto beneficiare del “Bonus 200 €”; qualora, invece, lo avessero ricevuto ugualmente, dovranno provvedere a restituirlo all’Inps.

Chi dovrà restituire il bonus

Esistono essenzialmente due casi in cui il “Bonus 200 €” deve essere restituito all’Inps. Dovranno restituirlo, in primo luogo, coloro i quali non hanno rispettato alcuni dei requisiti richiesti. Se, ad esempio, l’attività di un lavoratore autonomo non risulta essere attiva al 18 maggio 2022, e in tale data non era neanche iscritto alla propria cassa di previdenza, ma la persona in questione ha comunque ricevuto il “Bonus 200 €”, esso dovrà restituire all’Inps la somma ricevuta.

In aggiunta, a dover restituire all’Inps il bonus ricevuto sono anche coloro i quali hanno ricevuto tale indennità due volte.