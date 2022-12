Le pensioni liquidate nel 2023 e nel 2024 saranno più alte rispetto agli anni precedenti. Questo grazie ad un aumento dei coefficienti di trasformazione dovuto alla diminuzione della speranza di vita.

I coefficienti di trasformazione del montante contributivo nel biennio 2023/2024 saranno di circa il 2/3% rispetto al biennio 2021/2022. Questo grazie alla diminuzione della speranza di vita causata dall’avvento del Covid19. Questi valori vengono calcolati attraverso il metodo contributivo delle pensioni.

L’aumento delle pensioni grazie alla mutazione dei coefficienti di trasformazione

L’Inps ha diffuso la notizia di possibili aumenti sulle pensioni grazie alle mutazioni dei coefficienti di trasformazioni contenuti all’interno del nuovo decreto interministeriale del primo dicembre.

Questa variazione positiva è dovuta essenzialmente alla diminuzione delle speranze di vita, le quali sono scese a causa dell’avvento del Covid.

I coefficienti di trasformazione variano in base all’età anagrafica del contribuente nel momento in cui va in pensione. L’età minima è 57 anni, in caso di lavoro precoce, la massima è invece di 71 anni.

All’aumentare dell’età del lavoratore aumenteranno proporzionalmente anche i coefficienti. Ad esempio per coloro che andranno in pensione nel 2023 all’età di 57 anni, il coefficiente di trasformazione sarà pari a 4,270 (nel biennio precedente era pari a 4,186).

Per i lavoratori che usciranno a 71 anni invece sarà pari a 6,655 rispetto al 6,466. Per l’età di 67 anni il coefficiente sarà pari a 5,723, con un aumento del 2,65%.

Mentre a 63 anni l’aumento sarà del 2,4%. Erano ormai anni che non si assisteva ad un incremento positivo dei coefficienti, che permettesse un incremento delle pensioni.

Cosa sono i coefficienti di trasformazione?

I coefficienti di trasformazione non sono altro che valori, utilizzati all’interno del sistema contributivo, con lo scopo di tradurre in pensione i versamenti personali di ogni lavoratori versati durante l’intero corso della carriera lavorativa.

Questi sono valori variabili, che mutano in particolare sulla base dell’età del contribuente. Infatti il nostro sistema contributivo consiste proprio nel fatto che l’importo ottenuto sarà maggiore quanto più tardi si andrà in pensione.

Altro elemento caratterizzante i coefficienti di trasformazione è la speranza di vita. Infatti questi varieranno al variare della speranza di vita media.