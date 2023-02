Italia sotto zero, arriva Medicane sul nostro Stivale. L’uragano di gelo sta per fare ingresso proprio in queste zone. Ecco che cosa accadrà a breve.

L’Italia torna ad essere avvolta nella morsa del gelo. L’arrivo di Medicane cambia tutto: l’uragano di gelo ci farà battere i denti. Ecco quali zone sono particolarmente a rischio.

Meteo, Italia avvolta dal freddo e dal gelo

Continuano le previsioni metereologiche per nulla favorevoli per gli italiani. L’arrivo poi di un uragano di gelo sul nostro Stivale farà battere davvero i denti. I meteorologici lanciano l’allarme meteo.

Questo 2023 (soprattutto il mese di febbraio) sarà ricordato come tra gli inverni più freddi della storia insieme a quello del 1963 del 2012, gli anni caratterizzati da freddo intenso e gelo polare che travolsero l’Italia e l’Europa in maniera inaspettata.

Già in realtà con l’inizio del nuovo anno, l’Italia si è ritrovata improvvisamente ad affrontare un dramma ambientale: siamo passati da un Natale con temperature miti e giornate soleggiate in quasi tutte le regioni della Penisola, a un gennaio e un febbraio glaciali, con temperature che, giorno dopo giorno, si abbassano sempre di più fino ad andare anche al di sotto dello zero.

Se qualcuno sperava che con l’avvicinarsi di marzo la situazione potesse migliorare, purtroppo rimarrà deluso. Sta per fare il suo ingresso in Italia Medicane, il ciclone che porta con sé non solo il freddo ma anche bufere di neve e temperature polari.

Arriva Medicane: un uragano di freddo e neve si abbatte sullo Stivale

Gli ultimi giorni sono stati davvero drammatici per buona parte dello Stivale: da Nord a Sud, quasi tutte le regioni, si sono ritrovate avvolte dalla morsa del gelo. Anche in Campania, Abruzzo e Toscana, le temperature sono arrivate a toccare gli zero gradi non solo dopo il crepuscolo ma anche nelle prime ore del mattino.

Il Nord invece si è ritrovato a fare i conti non solo con temperature polari ma pure con una fitta nebbia che ha provocato non pochi inconvenienti. Se qualcuno sperava che con l’avvicinarsi di marzo la situazione potesse migliorare, rimarrà deluso.

I meteorologi lanciano l’allarme: le prossime settimane di febbraio saranno ricordate come quelle più fredde degli ultimi anni. Dopo il ciclone di Malta sta per fare ingresso nel nostro Stivale l’uragano Medicane che porterà con sé non solo gelo polare ma anche tormente di neve.

Da Nord a Sud si batteranno i denti. Armatevi di sciarpa, guanti e cappotti perché questa volta rischiamo tutti di ammalarci per via delle temperature che si abbasseranno ancora di più.

Soprattutto tra venerdì e sabato, la situazione meteorologica sarà in netto peggioramento. Nominato anche come l’uragano Mediterraneo, Medicane fa davvero paura. Il maltempo che porta con sé potrebbe provocare danni a cose e persone.

Previsti nei prossimi giorni non soltanto temperature glaciali ma anche bufere di neve, persino al Sud. Si attendono fiocchi bianchi addirittura sull’Etna e in Campania. Gli esperti del tempo parlano addirittura di nubifragi di neve per indicare come al posto dei temporali arriveranno invece delle tempeste di neve a causa per l’appunto di questo vortice ciclonico che sta per arrivare.

L’attenzione è rivolta soprattutto alle regioni del Sud che si ritroveranno da un giorno all’altro con temperature anche al di sotto dello zero. Occhio in particolare alle zone della Romagna e della Puglia.

Non è comunque migliore la situazione al Centro e al Nord, dove le temperature polari si intensificheranno ancora di più con freddo siderale e neve a bassa quota. Soprattutto nella parte settentrionale dello Stivale, si arriveranno a toccare anche i meno 8 gradi.