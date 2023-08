Uova sode, cosa indica quell’anello verde attorno al tuorlo? Ecco perché succede

Quanto volte ci è capitato di fare le uova sode e una volta tagliate a metà notare un anello verde attorno al tuorlo. Sapete cos’è?

Le uova sono uno di quegli alimenti versatili che in qualsiasi modo uno li cucini sono buone, gustose e nutrienti. Se poi si ha la possibilità di comprarle fresche ancora meglio. C’è una particolarità però di quando le facciamo sode, non sempre chiaramente, ma si tratta di quel anello verde che compare attorno al tuorlo. Sapete di cosa si tratta?

Uova sode, cosa indica quell’anello verde attorno al tuorlo?

Come abbiamo detto poco sopra, l’uovo è un alimento che piace quasi a tutti e in qualsiasi modo lo facciamo è sempre ottimo. Oltretutto, lo possiamo mangiare a colazione, a pranzo o a cena e in ogni caso ci darà la forza necessaria.

Tuttavia, c’è una particolarità dell’uovo sodo che a molti incuriosisce, (a dirla tutta, forse anche più di una…) mentre ad altri preoccupa e stiamo parlando di quel cerchietto o anello di colore verde che compare attorno al tuorlo sodo. Il motivo per il quale si forma probabilmente è completamente diverso da quello che vi state immaginando.

In molti sono convinti che quella parte dell’uovo si tinga di verde in quanto abbiamo cotto delle verdure verdi accanto a lui, ma anche se non sembra una teoria così aliena, non è la spiegazione corretta.

Versatilità e uova

L’uovo può piacere oppure no, ma difficilmente non troviamo un metodo di cottura che possa garbare al nostro palato. C’è chi lo mangia crudo, chi fritto, chi alla coque, chi come frittata e chi sodo. Inoltre, è un alimento impossibile da non trovare in ogni frigorifero.

Parliamoci chiaro poi. Quante volte ci ha salvati da una cena non pronta o da ospiti non attesi? Parliamo anche di un alimento versatile che può essere impiegato per diverse preparazioni i cui composti non solo vantano di numerosi benefici, ma anche di proprietà molto interessanti per il nostro corpo. Per quanto riguarda il consumo ci sono varie teorie in merito.

Alcuni esperti affermano che non si dovrebbe consumare più di un uovo al giorno, chi invece pensa che la quantità non debba superare le due a settimana e chi invece crede che non vi sia alcuna limitazione a patto che non vi siano problemi con il colesterolo. La parte arancione, il tuorlo, è quella più ricca in quanto contiene vitamine, sali minerali, colesterolo, grassi e lecitina.

La parte bianca invece, che prima della cottura è trasparente e gelatinosa, contiene vitamine del Gruppo B, proteine, magnesio, sodio e potassio. Il loro valore nutrizionale è molto importante anche se, a differenza di molti altri alimenti, non può essere consumato da alcune categorie di persone.

Cos’è quel cerchio verde che si forma attorno al tuorlo delle uova sode?

Quando bolliamo l’uovo e lo facciamo sodo, dopo averlo raffreddato e sbucciato lo tagliamo a metà e non è raro trovare un particolare che ci fa riflettere. Attorno al tuorlo sodo non è raro notare un anello di colore verde e non ha nulla a che vedere con le verdure che cuciniamo accanto.

Si tratta di una spiegazione chimica. Infatti, parliamo di un’interazione tra il solfuro di idrogeno che si trova nell’albume e il ferro contenuto nel tuorlo. Quindi questa reazione la si avrà quando l’uovo viene cotto a temperature molto alte e per troppo tempo. Questo anello verdastro si forma proprio lì perché è il punto in cui si incontra il tuorlo con l’albume.

A molti questa reazione spaventa o preoccupa e ci si domanda se l’uovo potrà essere consumato o gettato via. Assolutamente no. L’uovo è pronto per essere mangiato e non porta ad alcun problema alla salute. C’è un’unica pecca, ossia quella di avere il gusto leggermente alterato e non a tutti potrebbe piacere. Al di la di questo non cambia nulla.

Se volete evitare alle vostre uova accada questo, sarà sufficiente cuocerle a temperature più basse e per meno tempo. In conclusione, l’anello verde che si forma attorno al tuorlo dell’uovo sodo non è altro che una reazione chimica, ma non è pericoloso o dannoso per la salute.