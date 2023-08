Intervenuta di recente ad una manifestazione di solidarietà, Pamela Camassa è stata intervistata da Leggo e ha raccontato il dietro le quinte di Temptation Island, e di come la conduttrice pavese segua tutte le fasi con grande attenzione.

Conduttrice del weekend dedicato alla solidarietà in piazza a Grottaglie, Pamela Camassa ha concesso un’intervista a Leggo, raccontando non solo dell’esperienza che sta vivendo, ma anche rivelando gustosi aneddoti su Temptation Island, vero programma rivelazione di quest’estate, con una media di share del 28%, grazie anche alla conduzione impeccabile del suo storico compagno, Filippo Bisciglia, con cui fa coppia fissa ormai da 16 anni.

Pamela Camassa parla del successo di Temptation Island

“Anche quest’anno il programma è stato un grande successo e Filippo come sempre è stato bravissimo, anche se detto da me è scontato, sono un po’ di parte, ma la conferma la danno le persone che lo fermano per strada, lo riempiono di complimenti e gli dicono parole davvero belle, spesso è lui stesso a rimanerne stupito” ha dichiarato con orgoglio Pamela.

La showgirl ha quindi proseguito raccontando il grande lavoro che c’è dietro al docu-reality, che non ha esitato a definire una “macchina da guerra”, grazie alla squadra su cui può contare Maria De Filippi.

“Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dentro Temptation, partendo da Maria stessa che è sempre presente, gli autori, la redazione, la produzione, i macchinisti ecc. Sono più di 200 persone e vivendoli, dato che spesso sono anche io lì in Sardegna con loro, sono davvero una grande macchina da guerra” ha raccontato al giornalista la splendida ex reginetta di bellezza, che ha voluto fare una sorpresa al fidanzato.

Pamela ha spiegato di essere subito corsa in Sardegna una volta finita l’esperienza all’Isola dei Famosi: “Il mio regalo speciale è stato che finita l’Isola, appena rientrata dall’Honduras sono immediatamente ripartita per la Sardegna e l’ho raggiunto facendogli una sorpresa”.

Manifestazione a Grottaglie, Camassa parla di Ronn Moss e dell’evento

Oltre a Pamela, a partecipare all’evento anche Ronn Moss, indimenticabile interprete di Ridge Forrester, qui nei panni di musicista, e naturalmente non poteva mancare anche un commento su un ipotetico impeto di gelosia da parte di Bisciglia: “Filippo geloso di Ronn Moss? No, non è assolutamente geloso, in compenso sarà felice mia mamma che mi “costringeva” a guardare Beautiful tutti i giorni a pranzo quando rientravo da scuola!”.

Del resto, Filippo per ora ha ben altro a cui pensare: stando alle indiscrezioni, De Filippi avrebbe deciso di puntare nuovamente su di lui per la versione invernale del docu-reality, che con buone probabilità si chiamerà Temptation Winter. Annullate, pertanto, le voci che avrebbero voluto Silvia Toffanin, Ilary Blasi e addirittura Raffaella Mennoia alla guida della trasmissione.

Sono in molti che speravano che ciò avvenisse, considerando Bisciglia cresciuto molto professionalmente, e in grado di occuparsi anche di un altro programma oltre all’appuntamento estivo con il reality delle tentazioni. Detto fatto, a quanto pare Maria avrebbe tutte le intenzioni di soddisfare i desideri del pubblico a casa.