Uovo crudo, hai mai notato quella strana macchia bianca? Cosa indica veramente

Macchia bianca nell’uovo crudo: hai mai notato quel filamento bianco che appare in prossimità del tuorlo? Ecco che cosa significa. Rimarrai senza parole per la scoperta.

Quante volte rompendo un uovo crudo nel piatto o nella padella ti sarai ritrovata ad osservare un filamento bianco all’interno del tuorlo o vicino ad esso? Oggi scoprirai che cosa rappresenta e se costituisce o meno un rischio per la tua salute.

Le uova tra gli alimenti più versatili della cucina

Nella dispensa di qualsiasi casa, così come nel frigorifero, se c’è un alimento che non manca mai questo è proprio l’uovo. Considerato tra gli ingredienti più nutrienti, versatili ma anche economici, può salvarti davvero pasti.

Puoi cucinarlo in tantissimi modi: in camicia, bollito, fritto, strapazzato o addirittura lo puoi mettere sotto al microonde. Si presta davvero a tantissime ricette gustose e salutari.

Nei paesi anglosassoni è parte integrante anche della colazione, usanza questa che non vale per l’Italia che preferisce invece consumarlo come pietanza principale a pranzo o a cena.

Sicuramente, dal punto di vista nutrizionale l’uovo è un alimento completo. Ricco di proteine, deve essere senza dubbio parte integrante della routine alimentare. Quante uova ti sarai ritrovata a cucinare ogni settimana?

Sicuramente tante e come molti, anche tu avrai spesso notato una macchia bianca che solitamente accompagna il tuorlo o l’albume dell’uovo. Sai che cosa rappresenta? Se la risposta è no, oggi finalmente lo scoprirai.

Uovo crudo, ecco cosa indica la macchia bianca

Capita spesso di aprire un uovo crudo e trovare all’interno del tuorlo o dell’albume un filamento di colore bianco. Nel corso degli anni, tante teorie si sono sviluppate al riguardo. Per tempo si è pensato che questa macchia bianca fosse una vena o addirittura il cordone ombelicale del pulcino. Ma si tratta senza dubbio di opzioni da scartare.

Finalmente abbiamo una risposta precisa e chiara. Ecco che cosa rappresenta quella macchia nelle uova crude: il suo nome è calaza. Devi sapere che ce ne sono ben due: una è presente nella parte inferiore del guscio e l’altra invece in quella superiore.

Si tratta di strutture che hanno la forma di una corda e che sono formate da proteine. Questi filamenti si attaccano al tuorlo con una funzione precisa, quello di proteggerlo quando si colpiscono i lati del guscio per aprirlo.

Quando l’uovo è intero, la calaza mantiene il tuorlo in sospensione in modo che esso sia sempre al centro dell’albume e non vada a toccare gli interni del guscio. Questa è la ragione per cui il tuorlo delle uova rimane posizionato al centro quando lo rompiamo, lo facciamo bollire o lo friggiamo.

Se ti stai chiedendo se tale macchia bianca rappresenti un rischio per la salute, continua a leggere perché qui troverai la risposta alla tua domanda. Anche se in molti, all’apertura dell’uovo, cercano di rimuovere questo filamento gelatinoso, spesso è impossibile estrapolarlo.

Non preoccuparti, puoi tranquillamente consumarlo dopo aver cotto l’uovo crudo. Esso scompare completamente, anzi ti diciamo di più. Se trovi la calaza nell’uovo crudo, significa che stai per consumare un uovo fresco.

Più giorni passano e più il colore della calaza diventa meno bianco, quasi invisibile: se quando apri un uovo non vedi nessun filamento bianco, dovresti capire che ormai l’uovo sta per raggiungere la sua data di scadenza naturale.

Tieni presente anche altre due cose importanti. Per capire se un uovo è fresco dovrai verificare non soltanto che la calaza sia visibile ma anche che il tuorlo sia centrato proprio in prossimità di questa macchia bianca. Se ci sono queste due condizioni, allora puoi consumare in tutta tranquillità le tue uova.

Altre leggende sulle uova

Ti è invece mai capitato di aprire l’uovo e di trovare non la calaza ma delle macchie rosse? Se la risposta è sì, sappi che ti sei trovato davanti a un uovo con le cosiddette macchie di sangue.

Gli studiosi e i medici hanno spiegato che queste macchioline rosse sono delle emorragie del pulcino e una parte di tessuti ossidati che si vanno a depositare all’interno dell’uovo.

Non preoccuparti però nemmeno in questo caso perché anche questa condizione è naturale: non significa che l’uovo sia da buttare né tantomeno che l’animale da cui esso proviene sia malato o non sano.

Invece hai mai visto le uova con il guscio rugoso? Se la risposta è sì, anche in questo caso sappi che non sei di fronte ad uova difettose ma la gallina che le ha generate con tutta probabilità soffre di bronchite.

Ebbene sì, anche gli animali proprio come noi si ammalano e pure con una certa facilità! Consuma tranquillamente anche le uova dal guscio rugoso che secondo gli esperti non costituiscono nessun danno per la nostra salute.

Altro mito da sfatare è questo: le uova bianche non sono da un punto di vista nutrizionale, meno nutrienti di quelle scure. Forma e colore non influenzano le proprietà nutritive di questo alimento. Allora da cosa dipendono queste differenze? Semplicemente dalla grandezza e dal colore della gallina che depone le uova.