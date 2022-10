Uomo accoltella 7 persone, Pablo Mari tra i feriti

By

Clamoroso l’episodio accaduto qualche ora fa in un centro commerciale ad Assago: un uomo ha accoltellato sette persone, Pablo Mari del Monza è rimasto ferito ed è stato portato con urgenza in ospedale.

Le condizioni del difensore del Monza al momento sembrano buone ed in assoluto controllo.



Tragedia assurda ad Assago con uno squilibrato che perde completamente il controllo ed in un centro commerciale accoltella sette persone.

Il 46enne è stato subito fermato dalle forze dell’ordine, tre dei sette feriti sono in gravissime condizioni ed il cassiere del negozio è deceduto durante il trasporto in ambulanza.

Tra i feriti c’è anche il difensore del Monza Pablo Mari che però sembra cosciente ed al momento fuori pericolo.

Dopo pochi minuti dal ricovero sia Adriano Galliani che Raffaele Palladino hanno fatto visita all’ex calciatore dell’Udinese sincerandosi delle sue condizioni.

Anche il Milan ha mostrato subito grande solidarietà verso l’ex Udinese con un post tramite i propri canali social.

Un augurio di pronta guarigione a @PabloMV5 e agli altri feriti, un pensiero commosso per la vittima. #Assago — AC Milan (@acmilan) October 27, 2022

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto” Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022

Tragedia ad Assago, Pablo Mari ferito, c’è anche un deceduto

Quello che sembrava un tranquillo pomeriggio al centro commerciale si è trasformato in un incubo per Pablo Mari e tutti i presenti.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri un uomo di 46 anni, con evidenti disturbi psichici, dopo essersi impossessato di un coltello in esposizione al supermercato Carrefour avrebbe assalito alcune persone.

Tre delle sette persone ferite hanno da subito riportato gravi danni tanto da necessitare dell’intervento dell’elicottero di emergenza per il trasporto in ospedale.

Durante il tragitto uno dei feriti è deceduto mentre gli altri sono in gravi condizioni.

Il difensore del Monza Pablo Mari è cosciente e fuori pericolo con l’aggressore che è stato subito fermato dalle forze dell’ordine.

Attualmente l’ex Udinese si trova all’ospedale Niguarda di Milano dove pochi minuti fa ha ricevuto le visite di Galliani e Palladino, arrivati per sincerarsi delle condizioni del classe ’93.

Per il momento le ricostruzioni fatte sembrano escludere l’ipotesi di un atto terroristico, l’episodio infatti riguarda un uomo squilibrato e verosimilmente affetto da problemi psichici.

La tragedia si è chiusa con il decesso del commesso del negozio, la speranza ora è che il difensore e gli altri si riprendano presto.