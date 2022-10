Noemi Bocchi, il primo bacio con Totti è scattato proprio lì: la rivelazione

La storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti ormai è praticamente allo scoperto: escono fuori le prime foto e i primi aneddoti che riguardano la loro storia, come il luogo dove c’è stato il primo bacio. Ecco dove si sono scambiati il primo gesto d’amore.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha portato con sé voci, rumors e gossip per mesi. Tra le tante cose che sono uscite alla luce del sole è la nuova relazione dell’ex campione con Noemi Bocchi, la sua nuova fidanzata.

Per mesi è stata negata, ma poi dopo la separazione ufficiale da Ilary, Totti ha cominciato piano piano a vivere questa nuova avventura sentimentale. Ma sapete dove si sono dati il primo bacio? Lo svela un loro caro amico. Ecco dove.

Il primo bacio tra Totti e Noemi: ecco dove è iniziato il loro amore

Tra i vari nomi che sono usciti fuori nella storia di Francesco Totti e Ilary Blasi, della loro separazione e di tutte le conseguenze che questa ha comportato, c’è Alex Nuccetelli, amico molto caro di Totti che ha raccontato diversi retroscena.

Il Pr romano, braccio destro dell’ex capitano della Roma, lo scorso mese, dopo l’intervista scioccante di Totti al Corriere della Sera, ha parlato a I Fatti Vostri di quello che sta accadendo all’amico.

Tra tutto quello che ha raccontato su Totti e la sua ex Ilary, Alex ha anche parlato di Noemi Bocchi, la nuova donna del Pupone, con la quale sta uscendo sempre di più allo scoperto nelle ultime settimane.

Alex Nuccetelli confessa che a suo dire la crisi tra Francesco e Ilary era iniziata già in primavera, ma Totti soffriva da tempo e gli amici se n’erano accorti. La morte del padre per Covid, poi, lo ha fatto sprofondare in un vortice di tristezza.

Poi è arrivata Noemi, con la quale è iniziata secondo Alex una bella amicizia, che lo ha risollevato da un periodo molto triste.

Secondo Nuccetelli, a gennaio i due cominciano una relazione ufficialmente, anche se nascosta al pubblico, ma il primo bacio c’è stato a Novembre.

Nuccetelli dice che non ha visto di persona quel bacio, ma sa che è avvenuto durante un evento sotto le stelle, in una bellissima location in via della Nocetta a Roma.

Alex, poi, parlando dell’amico e della sua nuova donna è convinto che Noemi sia stato per lui una vera e propria rinascita da un periodo molto buio.

Alex Nuccetelli confessa: “Ilary non capiva la sua tristezza”

Sempre a I Fatti Vostri, Alex Nuccetelli ha continuato a parlare della vicenda tra Totti e Ilary, con la quale anche è stato molto amico.

Nuccetelli rivela che secondo lui Ilary Blasi non riusciva a comprendere a pieno quello che l’amico stava passando, il periodo triste e buio che l’ex campione stava vivendo.

Insomma una favola triste che sarebbe finita bene, nonostante tutto: ora, Francesco Totti ha ritrovato l’amore, anche se con Ilary lo scontro per il mantenimento è ancora aperto e, purtroppo, molto difficile da affronare.

Intanto, il Pupone viene fotografato con Noemi spesso, i due stanno trascorrendo molto tempo insieme, come si vede dalle fotografie dei paparazzi. Si scambiano baci e coccole e, insieme, sembrano molto sereni.