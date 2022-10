Arrivano 200 euro di bonus a queste famiglie, in quali regioni è disponibile

Ecco che oggi vi sveliamo come fare per presentare la domanda e per richiedere subito i 200 euro di bonus previsti dal Governo.

Un nuovo bonus per gli italiani

Il 2022 è un anno di crisi e di cambiamenti. Abbiamo visto la salita e la costruzione del Governo di Giorgia Meloni con i suoi Ministri e le speranze degli italiani si incentrano soprattutto sui benefici che questo nuovo Governo può portare.

Allo stesso tempo, le famiglie sono sempre più piegate dalla crisi dovuta alla ripartenza dopo la pandemia, che ha segnato irrimediabilmente l’Italia durante il biennio 2021-2022.

La guerra dichiarata dalla Russia all’Ucraina, inoltre, ha avuto delle ripercussioni su tutto il mondo, specialmente sull’Europa. L’Italia ha visto crescere progressivamente l’inflazione e aumentare di conseguenza il costo della vita.

I prezzi al supermercato sono aumentati almeno del 9%, mentre gli stipendi e le pensioni ammontano sempre alla stessa cifra. E’ aumentato anche il costo delle bollette della luce e del gas che sempre di più mette in ginocchio milioni di cittadini del nostro Paese.

Proprio per questo, già il Governo di Mario Draghi e di conseguenza quello di Giorgia Meloni stanno prevedendo numerosi bonus che possono sostenere le famiglie italiane in difficoltà. Anche le Regioni e i Comuni stanno facendo la loro parte per aiutare alcuni cittadini che rispecchiano determinati requisiti.

In particolare, ultimamente, è stato lanciato un nuovo bonus, che ammonta a 200 euro. Da quando ne hanno sentito parlare, i cittadini non vogliono altro che richiederlo e ottenerlo. Purtroppo, però, quest’assegno non è pensato per tutti, bensì per una porzione di italiani, che hanno delle caratteristiche ben espresse.

Sono i Comuni, nel dettaglio, a voler agevolare i cittadini in modo che possano riuscire a fare la spesa al supermercato e ad arrivare a fine mese. Esistono altri italiani, però, che hanno problemi più grandi e spesso a farsene carico sono le famiglie.

Ecco come ricevere i 200 euro

Non tutti ne sono a conoscenza, ma lo Stato italiano ha previsto l’erogazione di ben 200 euro per le famiglie. Si tratta di un bonus davvero particolare, perché non viene erogato una tantum, bensì ogni mese.

Si tratta di un assegno pensato per tutte le famiglie che si trovano ad avere a carico almeno un anziano o una persona non del tutto autosufficiente.

L’obiettivo del bonus in questione è quello di offrire supporto a quelle famiglie che vogliono mantenere il membro della famiglia all’interno del nucleo, invece di affidarlo all’RSA.

Per richiederlo, bisogna mettersi in contatto con il proprio Comune di residenza, perché ciascuna città prevede un regolamento apposito. In questo caso, a erogare il bonus sono la regione delle Marche e la provincia autonoma di Trento.

E voi avete almeno un anziano o un soggetto non autosufficiente in famiglia? Fateci sapere qual è la vostra situazione e se richiederete il bonus.