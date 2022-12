Uomini e Donne scelta, una marea di petali a centro studio: tutto confermato

Ecco che le anticipazioni del dating show di Uomini e Donne confermano che prossimamente avverrà una scelta davvero inaspettata.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire le ultime novità sul dating show di Maria De Filippi. Cadranno finalmente i petali per loro.

Una nuova scelta a Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne si è già inoltrata con successo fino al mese di dicembre del 2022. Come i fan più accaniti sapranno, si tratta di una parte molto importante per programma, visto che segna un passaggio di testimone.

La nuova formula del dating show, infatti, prevede che i tronisti rimangano seduti sulle sedie rosse da settembre fino a dicembre, per poi compiere la propria scelta proprio prima delle vacanze di Natale.

A gennaio, invece, si presenteranno i nuovi tronisti del dating show, che rimarranno nel programma fino alla fine della stagione. Quest’anno, però, non si è rivelato come Maria De Filippi sperava, visto che ci sono stati degli abbandoni.

Per fortuna, a tenere alto l’audience ci ha pensato il trono over, dove la storia di Ida Platano ha letteralmente surclassato quella di Gemma Galgani, che stava tenendo banco ormai da molti anni. Ora che anche Ida è andata via, però, chi sarà la nuova regina del trono over?

Sono in tanti a chiederselo e nel frattempo ad aspettare questa nuova scelta del trono classico di cui non si fa altro che parlare. Quale sarà il tronista che sceglierà? Quando? Chi sceglierà? Vi sveliamo tutto di seguito, quindi continuate a leggere il nostro articolo.

Ecco quando avverrà

Vi sveliamo subito che il tronista che presto dovrebbe scegliere sarà Federico Nicotera. Ora i fan del programma si chiedono quale tra Carola e Alice sarà la sua scelta.

Durante l’ultima puntata del programma di Canale 5, Carola ha avuto una reazione parecchio forte alla vista dell’esterna tra Alice e Federico.

Sembrava quasi che Carola avesse messo a dura prova la sua relazione con Federico, quando le anticipazioni del programma hanno cambiato le carte in tavola: tra i due, infatti, ci sarà un bacio passionale e davvero inaspettato.

Molti tra i telespettatori che sono sempre attenti e che seguono le anticipazioni del programma di Maria De Filippi, quindi, credono che a questo punto la scelta sia Carola. Ma non è detta l’ultima parola.

Federico Nicotera si ritroverà presto a scegliere tra due ragazze molto diverse tra loro. Da un lato troviamo Carola, una donna molto emotiva che ha grande difficoltà ad aprirsi, e dall’altro Alice, che è tanto diversa da Carola e che spicca per decisione e maturità.

La prima si è ritrovata spesso a scontrarsi con il Nicotera durante il suo percorso, proprio per via della sua imperturbabilità. Al contrario, Alice sembrerebbe aver sempre compreso quali fossero le esigenze del tronista.

Per scoprire quale sarà la scelta di Federico, non ci rimane che attendere la messa in onda della registrazione, che avverrà il prossimo venerdì, 9 di dicembre del 2022.