Unisci questi 2 ingredienti e preparati a restare sorpreso: cosa accade se ci provi

Sapevi che unendo questi due ingredienti accade qualcosa di inaspettato? Preparati a sorprenderti e scopriamo quali sono gli ingredienti che devi mettere assieme!

Probabilmente non lo sai, ma mettendo insieme due ingredienti che abbiamo tutti in casa, ovvero il latte e la coca cola, otterrai una reazione chimica particolare, assolutamente incredibile. Vediamo nello specifico cosa succede unendo questi due ingredienti!

Effetto incredibile della fusione fra latte e Coca Cola

La reazione chimica prodotta dalla fusione fra latte e Coca Cola è davvero incredibile e fuori dal comune. Infatti, non appena avrai svolto questo esperimento potrai notare la trasformazione che avviene nella Coca Cola. Ma come fare questa prova? Semplice, ecco cosa devi fare:

Apri una bottiglia di Coca Cola;

Versa dentro del latte.

Come vedi ti servono solo due cose e se le hai in casa non devi andare al comprarle. Dopo aver versato il latte nella bevanda, inizialmente vedrai i due ingredienti mescolarsi insieme, ma non in maniera omogenea, e man mano che il latte va scendendo nella bottiglia potrai notare dei cambiamenti nelle due sostanze. Dopo un po’ potrai notare che la Coca Cola diventa del tutto trasparente e che il fondo della bottiglia diventa di colore marroncino. Cosa è successo? Vediamo nel dettaglio la spiegazione di questa reazione chimica.

Le due sostanze non si amalgamano

Molti probabilmente pensano che mescolando il latte con la Coca Cola si viene a creare una miscela uniforme. Invece non è affatto così e come puoi vedere le due sostanze non si amalgamano insieme. Infatti, l’immersione del latte nella bevanda gassata ha l’effetto di spezzare del tutto la Coca Cola.

Per questo nella parte alta della bottiglia la bevanda diventa trasparente, mentre nella parte bassa diventa torbida e assume un colore marrone. Il motivo è dato dall’acidità della coca cola che unita al latte scatena tante piccole reazioni.

In particolare, quella decisiva è che il latte trascina il colorante della Coca Cola verso la parte bassa della bottiglia, mentre il liquido trasparente rimane nella parte superiore. Ottenere questo effetto è molto facile e basta una piccola quantità di latte introdotta nella bevanda per scatenarlo e rimanere visibilmente sorpresi.

La reazione chimica è dovuta all’acidità della Coca Cola

Come già detto, la spiegazione di questa reazione chimica che avviene fra il latte e la bevanda gassata è dovuta all’acidità della Coca Cola. Infatti, l’acidità di questa bevanda, dovuta alla presenza dell’acido fosforico, causa la coagulazione delle proteine del latte.

Questo processo trasforma un liquido in un composto semisolido. Devi sapere che le proteine del latte sono per la maggior parte caseine e in soluzione in genere sono cariche negative e sospese. Tuttavia, se queste proteine vengono a contatto con un ambiente acido, vengono annullate le cariche negative, vista la presenza di protoni (H+).

E’ questo particolare dettaglio a far ammassare le caseine e a farle precipitare. Per comprendere meglio questo processo, basta pensare che un classico modo per fare il formaggio è quello di aggiungere acido al caglio comunemente utilizzato per realizzarlo.

Da cosa dipende lo scolorimento della Coca Cola

Un altro fattore da spiegare è lo scolorimento della Coca Cola, che come puoi vedere diventa trasparente. La decolorazione dipende soprattutto dal fatto che il caramello (o E150), colorante principale della bevanda, viene trascinato al fondo insieme alle caseine precipitate.

Dunque, in tutto il resto del liquido è presente il siero del latte, cioè la parte di liquido della coagulazione definito di scarto. Alla luce di quanto illustrato, il fenomeno chimico che succede unendo latte e Cola Cola non è affatto strano, ma può essere considerato invece molto interessante.

Il fenomeno chimico-fisico viene denominato per la precisione coagulazione del latte, che come è noto l’uomo usa per produrre il formaggio. Proprio così, è un metodo largamente usato anche oggi come in passato ed è quindi un fenomeno molto comune!