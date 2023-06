Secondo le agenzie di intelligence europee, la Repubblica Islamica dell’Iran ha cercato di acquisire la tecnologia delle armi nucleari nel corso del 2022. Queste scoperte sono state pubblicate durante i primi sei mesi del 2023, come riportato dal Middle East Media Research Institute MEMRI, che ha individuato e tradotto il materiale rilevante.

Il regime iraniano è stato accusato di cercare tecnologia collegata alle armi di distruzione di massa WMD, come riportato dalle agenzie di intelligence. In particolare, il servizio di sicurezza generale e di intelligence dei Paesi Bassi (AVID) ha affermato di aver impedito diverse volte a Russia e Iran di acquisire conoscenze o tecnologie olandesi per i loro programmi di armi nucleari.

Queste rivelazioni hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità che l’Iran stia continuando a sviluppare un programma di armi nucleari, nonostante gli accordi internazionali in materia di non proliferazione nucleare. Le autorità iraniane però hanno respinto le accuse e hanno sostenuto che il loro programma nucleare è esclusivamente a scopi pacifici.

Le agenzie stanno continuando, per quanto possibile, a monitorare da vicino le attività dell’Iran e di altri paesi in materia di armi di distruzione di massa, al fine di prevenire la proliferazione nucleare e proteggere la sicurezza globale.

L’Iran ha cercato tecnologia per il nucleare secondo i servizi segreti europei

Come menzionato anche da Al Jazeera, il rapporto dell’intelligence olandese non ha fornito dettagli specifici sulla natura della conoscenza e della tecnologia che l’Iran cercava di acquisire per il suo programma nucleare. Tuttavia, ha sottolineato che l’establishment dell’intelligence olandese è stato in grado di impedire a diversi paesi, tra cui Russia e Iran, di ottenere materiali, tecnologie e conoscenze scientifiche che potrebbero essere utilizzati nei loro programmi di armi nucleari.

Le informazioni condivise hanno anche indicato che la componentistica ad alta tecnologia svolge un ruolo importante nella modernizzazione delle armi di distruzione di massa, il che sembra suggerire quindi che l’Iran potrebbe aver cercato di acquisire tecnologie avanzate per migliorare la sua capacità nucleare.

Le comunicazioni ufficiali dell’AIVD al governo e alle istituzioni finanziarie riferiscono che queste agenzie di intelligence hanno anche adottato nel concreto misure per impedire la proliferazione nucleare e proteggere la sicurezza globale.

È importante sottolineare che l’Iran ha sempre sostenuto che il suo programma nucleare è esclusivamente a scopi pacifici e che non sta sviluppando armi nucleari.

Ma la tensione sulla possibile proliferazione nucleare da parte dell’Iran rimangono un’importante questione di dominio globale e le agenzie di intelligence continueranno a monitorare da vicino le attività dell’Iran e di altri paesi in materia di armi di distruzione di massa.

Tutto questo emerge in un momento di altissima tensione che vede l’accordo sul nucleare del 2015 non più in essere così come i colloqui che, stando ha notizie riferite dai media locali, sembra abbiano avuto alcuni risvolti anche dopo lo stop comunicato a settembre 2022, non hanno raggiunto un punto di convergenza ed equilibrio.

L’agenzia per l’energia atomica e nucleare, anche nota come Aiea, non ha potuto avere accesso come di consueto ai siti nucleari iraniani e sono emerse numerose notizie da parte delle agenzie di intelligence internazionali riguardo al fatto che il regime in Iran stia procedendo col suo avanzamento nucleare con diversi siti non accessibili e fino ad ora sconosciuti. Grossi, capo dell’Aiea, ha dichiarato, già diversi mesi fa che l’arricchimento dell’uranio impoverito in territorio iraniano aveva superato il 60% di purezza che è stabilita dal limite per poterlo utilizzare in maniera pulita e non come arma, riferendo che c’ho che aveva trovato si aggirava intorno all’84% di purezza.

Il timore della possibilità che l’Iran possa abbia a disposizione e in brevissimo tempo dato i tempi di produzione stimati armi nucleari ha sollevato malcontento e non è la sola ragione per la quale l’Occidente teme azioni iraniane.

Il presidente Raisi ha scelto di avvicinarsi in maniera profonda a Russia e Cina, provocando ulteriore tensione e Teheran si è riavvicinata anche all’Arabia Saudita, con la quale aveva interrotto i rapporti diplomatici da oltre sette anni, grazie alla mediazione di Pechino.

Il regime iraniano sta attuando un percorso diplomatico che punta all’unione in Asia e Medio Oriente per contrastare l’Occidente ed ha avuto, nelle scorse ore, colloqui anche con il Qatar e con gli Emirati arabi Uniti.

La volontà espansiva dell’Iran e il volersi contrapporre a Stati Uniti e contro lo storico nemico Israele, si è ora ampliata e di recente il gruppo di intelligence facente parte delle Guardie Rivoluzionarie dell’Iran hanno stilato una lista di 18 paesi, tra cui l’Italia, che sono accusati di aver sostenuto e fomentato le proteste della popolazione iraniana gettando il paese in una grave crisi sociale ed economica.

Cosa è emerso nel dettaglio riguardo la questione nucleare iraniana

Secondo i funzionari dell’intelligence olandesi, le indagini dell’unità anti proliferazione hanno rivelato che l’Iran è tra i Paesi che hanno sviluppato programmi di armi biologiche. Nel corso del 2022, l’unità ha continuato le sue ricerche sui programmi di armi biologiche di diversi paesi preoccupanti, tra cui Russia e Iran, concentrandosi sui recenti sviluppi della biotecnologia e sulle possibili conseguenze per lo sviluppo di nuovi tipi di armi biologiche.

Queste scoperte hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità che l’Iran stia sviluppando armi biologiche, il che potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza globale. Ma, come nel caso del programma nucleare, le autorità iraniane hanno respinto le accuse e hanno affermato che il loro programma biologico è esclusivamente a scopi pacifici.

Nel corso degli anni, sono emerse numerose segnalazioni secondo cui l’Iran avrebbe cercato di acquisire tecnologie nucleare o missilistica da fonti occidentali e di altro tipo. Molti individui ed entità sono stati sanzionati dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per aver assistito alle operazioni segrete dell’Iran.

Nonostante questo, il regime iraniano ha raramente reagito direttamente a tali accuse e ha invece sostenuto che i loro programmi nucleari e missilistici sono interamente autoctoni e che hanno fatto progressi nonostante le sanzioni.

Le autorità continueranno a monitorare da vicino le attività dell’Iran e di altri paesi preoccupanti in materia di armi di distruzione di massa, al fine di prevenire la proliferazione nucleare e biologica e proteggere la sicurezza globale.

Alcune fonti hanno affermato che il programma nucleare dell’Iran potrebbe essere stato compromesso da spie straniere. In particolare, si ritiene che i servizi segreti israeliani abbiano penetrato nel programma nucleare iraniano e abbiano orchestrato due esplosioni presso il sito di arricchimento dell’uranio di Natanz, nel 2020 e nel 2021.

Secondo alcuni analisti, Israele potrebbe aver contrabbandato gli esplosivi manipolando componenti che l’Iran ha importato illegalmente dall’estero. Questi attacchi hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del programma nucleare dell’Iran e sulla possibilità che altre nazioni possano essere in grado di penetrare il suo sistema di sicurezza.

Le autorità iraniane hanno minimizzato gli effetti delle esplosioni e hanno continuato a sostenere che il loro programma nucleare è esclusivamente a scopi pacifici. Mohammad Eslami, capo del programma nucleare iraniano, ha addirittura affermato che l’Iran è un paese nucleare senza alcun aiuto straniero.

È stato anche riferito che la società di ingegneria tedesca The Krempel Group ha venduto tavole da stampa elettroniche a società iraniane che sono state utilizzate nella produzione di razzi. Secondo quanto riferito, queste tavole da stampa sono state utilizzate anche nella produzione di missili chimici utilizzati dalle forze sotto il controllo del dittatore siriano Bashar al-Assad, contenenti materiale fornito dal regime iraniano.

Tale attività potrebbe costituire una violazione delle sanzioni internazionali contro l’Iran e potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza globale. Le autorità tedesche stanno indagando sulla questione e potrebbero adottare misure per prevenire la proliferazione di armi di distruzione di massa e proteggere la sicurezza globale.

La comunità internazionale è preoccupata per la proliferazione di armi di distruzione di massa da parte dell’Iran e di altri paesi preoccupanti.

Il rapporto dell’intelligence olandese e quello svedese evidenziano la preoccupazione della comunità internazionale per le attività dell’Iran nel campo delle armi di distruzione di massa e per la sua capacità di condurre spionaggio industriale e di acquisire tecnologie sensibili da paesi occidentali.

In particolare, il rapporto olandese ha evidenziato un caso in cui l’intelligence olandese ha impedito a uno scienziato iraniano di acquisire conoscenze rilevanti presso un’università olandese di tecnologia, che avrebbero potuto essere utili nel programma di armi nucleari dell’Iran.

Il rapporto svedese, invece, ha sottolineato come l’Iran stia cercando di acquisire tecnologie svedesi sensibili attraverso metodi illegali e stia sviluppando le proprie capacità attraverso università e istituti di ricerca svedesi.

Inoltre, il rapporto svedese ha evidenziato come l’Iran rappresenti una minaccia tangibile per la sicurezza, in quanto conduce attività di intelligence e attacchi contro persone percepite come una minaccia per la stabilità del regime. Queste attività sono state condotte anche in paesi occidentali, come la Svezia.

I rapporti dell’intelligence tedesca evidenziano una crescente preoccupazione per l’attività di proliferazione dell’Iran nel campo delle armi di distruzione di massa. Il rapporto dell’Ufficio federale tedesco per la protezione della costituzione ha rilevato un costante aumento dei tentativi di approvvigionamento da parte dell’Iran per il suo programma nucleare nel corso del 2022.

In particolare, i rapporti evidenziano come l’Iran stia cercando di acquisire prodotti e conoscenze per la produzione di armi di distruzione di massa, i loro sistemi di lancio e altri armamenti attraverso metodi illegali e attraverso il supporto dei suoi servizi di intelligence.

Le autorità di sicurezza tedesche stanno monitorando da vicino le attività dell’Iran e adottando misure per prevenire la proliferazione nucleare e proteggere la sicurezza globale. Ma come evidenziato dai rapporti dell’intelligence, l’Iran continua a rappresentare una minaccia significativa nel campo delle armi di distruzione di massa e la comunità internazionale dovrà continuare a prestare attenzione a questo problema.

Il rapporto dell’agenzia di intelligence Nordrhein-Westfalen evidenzia la preoccupazione per la proliferazione di armi biologiche o chimiche di distruzione di massa da parte di diversi stati, tra cui Iran, Pakistan, Siria e Russia.

In particolare, l’agenzia ha sottolineato come le sanzioni imposte alla Russia stiano portando a evasioni e sforzi di acquisto segreti guidati dall’intelligence, mentre l’Iran continua a cercare tecnologia per i suoi programmi di armi di distruzione di massa.