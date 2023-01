Unisci l’arancia con l’olio d’oliva, ritorna l’antica usanza dei nostri nonni: a cosa serve

Esistono molti metodi naturali per prendersi cura di sé stessi. Ciò è possibile farlo anche attraverso il consumo di frutta, verdura e alcuni degli ingredienti sani e genuini che costituiscono delle eccellenze della gastronomia nostrana. Ecco, a tal proposito, perché tutti dovremmo acquisire l’abitudine di unire l’arancia all’olio extravergine d’oliva.

La quotidianità di ognuno di noi scorre all’insegna di tantissime cose da fare, motivo per il quale stress e stanchezza, giorno dopo giorno, iniziano a impossessarsi della nostra mente e del nostro corpo. Tra un impegno e l’altro, dunque, è necessario ricordarsi della necessità di riuscire a ritagliare del tempo da dedicare a sé stessi.

Che sia concedersi una breve passeggiata o una pausa caffè, fare qualcosa per sé non solo è fonte di buon umore, ma aiuta anche a preservare e prendersi cura del proprio organismo. Una delle abitudini migliori, però è quella di consumare ingredienti ricchi di fibre, vitamine e minerali i quali, come tutti saprete, sono tra i migliori alleati della nostra salute.

Esistono due prodotti, in particolare, in grado di apportare al nostro organismo molti benefici; essi sono, per chi non lo sapesse, le arance e l’olio extravergine di oliva. Questi due ingredienti, consumati singolarmente, sono in grado di fornire moltissime risorse al nostro corpo. Non tutti sanno, però, che olio e succo d’arancia possono anche essere assunti insieme. Curiosi di sapere il motivo? Scopriamolo insieme.

I benefici dell’unione dell’olio e del succo d’arancia

L’arancia appartiene alla famiglia degli agrumi, ed è tra i frutti più amati e apprezzati da tutti gli italiani. Questa, ovviamente, non può che essere considerata una cosa positiva, e ciò grazie a tutti i benefici che possiamo trarre grazie al consumo di esse. All’interno delle arance, infatti, è contenuta una quantità molto elevata di vitamine, in grado non solo di rafforzare il sistema immunitario, ma anche di attenuare i dolori allo stomaco e favorire la digestione; di svolgere un’azione antiossidante e depurante; di diminuire l’assorbimento di grassi e abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

L’olio extravergine di oliva, dal canto suo, è un ingrediente ricco di vitamine, acidi grassi e omega3, e aiuta non solo a favorire un regolare transito intestinale, ma anche a prevenire le infiammazioni di tale organo. Scopriamo insieme, a questo punto, i benefici apportati dall’unione di arance e olio e il metodo con il quale consumarli insieme.

Un concentrato di salute

Preparare una bevanda a base di arance olio d’oliva è davvero molto semplice. Non dobbiamo fare altro che spremere in un bicchiere il succo di quattro arance, aggiungere un solo cucchiaio di olio extravergine di oliva e girare per qualche secondo per far amalgamare i due ingredienti.

Questa bevanda a base di ingredienti naturali è perfetta per disintossicare fegato e organismo e perdere grasso e peso in eccesso.

Per ottenere tutti i benefici derivanti dall’unione di olio e arancia, l’ideale sarebbe consumare tale bibita è a digiuno, prima di fare colazione, per un’intera settimana; far trascorrere cinque giorni e ripetere l’assunzione per altri sette giorni.