I fan non vedono l’ora: L’amica geniale 4 sta per arrivare e vedrà degli importanti cambi del cast. Ecco la primissima immagine ufficiale della nuova stagione.

Sono in corso a Napoli le riprese della quarta e ultima stagione della serie prodotta da HBO e dalla RAI L’amica geniale, che vede questa volta alcuni importanti cambi nel casting.

Nei ruoli principali delle due migliori amiche Elena Greco e Lila Cerullo, infatti, non vedremo più Margherita Mazzucco e Gaia Girace, bensì Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, come vediamo nella nuovissima foto ufficiale.

Alba Rohrwacher e Irene Maiorino nella prima foto de L’amica geniale 4

La Rai, in collaborazione con HBO, ha diffuso la prima immagine ufficiale de L’amica geniale 4, la nuova stagione del tanto atteso adattamento dei romanzi di Elena Ferrante.

Stavolta tocca a “Storia della bambina perduta”, l’ultimo capitolo della tetralogia scritta dall’autrice, bestseller in tutto il mondo.

Dopo tre stagioni, tra le più seguite delle reti Rai, ora cambiano le attrici che interpretano le protagonista Lila e Lenù.

Ora sono cresciute, sono donne adulte e per donare loro i volti sono state scelte Alba Rohrwacher, già voce narrante di tutte e tre le stagioni, e Irene Maiorino, come vediamo nella prima immagine diffusa dal set.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edizioni E/O (@edizioni_eo)

Già nell’ultima scena della terza stagione abbiamo visto Alba Rohrwacher diventare Elena Greco, nel momento in cui la protagonista si guarda allo specchio, chiedendosi “a che è servito immaginarmi che avresti vissuto una vita bellissima anche per me?”.

Sapevamo, quindi, che l’attrice sarebbe stata nella nuova stagione e ora si trova sul set insieme al cast, come mostrano tantissimi video sui social, per concludere questa serie amatissima in tutto il mondo.

La trama della quarta stagione

La quarta stagione de L’amica geniale è diretta da Laura Bispuri e vede le due protagoniste diventate adulte: Elena, che ha lasciato Napoli, è diventata una scrittrice affermata e si è sposata, poi separata.

Quindi ha deciso di tornare a Napoli, dopo aver lasciato il marito e aver cercato la felicità con l’amore d’infanzia Nino, storia andata anch’essa male.

Lila invece è rimasta a Napoli e si è sempre più invischiata con la camorra, inventandosi però una brillante carriera come imprenditrice informatica. La sua verve da leader la porterà, ancora una volta, allo scontro nel rione con i fratelli Solara.

Per tre anni, Lila e Lenù non si frequentano più, soprattutto perché la seconda non vuole avere più a che fare con la sua amica problematica. Ma, come sempre, qualcosa cambierà…

La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside (entrambe società Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con RAI Fiction e HBO Entertainment.

Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.

La data d’uscita dello show non è ancora nota, in quanto le riprese sul set sono ancora in corso a Napoli. Attendiamo, quindi, notizie certe sull’arrivo di questa stagione attesissima.