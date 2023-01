Elicottero precipita in Friuli, pilota morto: la ricostruzione dell’incidente

Drammatico incidente aereo in Friuli, dove un elicottero sarebbe precipitato sul greto di un corso d’acqua in secca. Si registra il decesso del pilota, morto a seguito dell’impatto su cui sarebbero ora in corso le indagini.

Una persona avrebbe lanciato l’allarme dopo aver avvistato il velivolo impegnato in alcune “strane manovre” prima di scomparire all’orizzonte. Sarebbe questa la sommaria ricostruzione dell’incidente ora al vaglio delle autorità.

Elicottero caduto in Friuli, morto il pilota

L’incidente aereo che ha coinvolto un elicottero civile si sarebbe verificato questa mattina nei cieli di Sequals, in Friuli.

Secondo quanto riporta Ansa, il velivolo sarebbe precipitato nella zona di Solimbergo e il pilota sarebbe morto, non è chiaro se colto da un malore prima dell’impatto.

L’allarme sulle “strane manovre” del velivolo

Secondo le informazioni finora emerse sull’incidente aereo in Friuli, ad allertare il Nue 112 sarebbe stata una persona che, dopo aver avvistato l’elicottero compiere rotazioni anomale e “strane manovre” in cielo, lo avrebbe visto scomparire all’orizzonte.

Raccolta la segnalazione, sul posto si sarebbero dirette diverse unità di soccorso e i Vigili del fuoco che, insieme ai Carabinieri, in queste ore starebbero eseguendo le operazioni e i rilievi del caso.

La ricostruzione dell’incidente

Nel corso della mattinata è emersa una prima ricostruzione dell’incidente in cui si sarebbe registrata la morte del pilota dell’elicottero civile precipitato in Friuli.

Stando a quanto appreso dall’Ansa, il velivolo avrebbe perso quota durante una fase di sorvolo sul fiume Meduna.

Il pilota avrebbe tentato una manovra di atterraggio in emergenza, purtroppo vana: il velivolo si sarebbe schiantato al suolo a forte velocità, disintegrandosi sul greto del corso d’acqua in secca.

Al vaglio degli inquirenti il racconto di un altro pilota

In queste ore, da quanto emerso, almeno due testimoni dovrebbero essere sentiti dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla dinamica dell’incidente.

Al momento dell’impatto, un secondo velivolo, che sarebbe risultato in volo a poca distanza dall’elicottero civile poi caduto, sarebbe atterrato in una zona vicina al luogo dell’incidente, proprio sul letto del fiume che in questo momento sarebbe in secca.

I militari, riporta ancora l’agenzia di stampa, sentiranno il pilota del secondo elicottero per capire se possa fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Al vaglio potrebbe esserci anche il racconto di chi ha segnalato la scomparsa del velivolo dopo presunte “strane manovre” in volo.