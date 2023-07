Un’inchiesta della Bbc ha portato alla luce le molestie subite dai dipendenti di McDonald’s

By

L’emittente tv britannica ha riportato oggi, 18 luglio 2023, un lungo articolo inchiesta in cui vengono denunciate le moleste e gli abusi sessuali subiti dai dipendenti di McDonald’s in Gran Bretagna. Dalle testimonianze riportate, di oltre 100 dipendenti della catena di fast food più famosa al mondo, le molestie e gli abusi sono all’ordine del giorno. Una situazione perciò drammatica che denuncia le gravi carenze di sicurezza sul luogo di lavoro in Gran Bretagna.

All’inchiesta hanno partecipato anche i dipendenti più giovani, alcuni di loro hanno 17 anni e hanno raccontato di palpeggiamenti e molestie ogni giorno. C’è chi ha denunciato abusi sessuali ma c’è anche razzismo e omofobia. L’azienda di McDonald’s in seguito all’uscita dell’inchiesta ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni, ha ritenuto di aver fallito e si è profondamente scusata con i suoi lavoratori affermando che ogni dipendente dovrebbe lavorare in un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e rispettoso.

Inchiesta della Bbc porta alla luce le molestie subite dai dipendenti di McDonald’s

La Bbc, emittente tv britannica, ha pubblicato nella giornata di oggi, 18 luglio 2023, un lungo articolo di inchiesta che ha coinvolto oltre 100 dipendenti e la catena di fast-food americana McDonald’s.

McDonald’s è sicuramente conosciuta a livello mondiale e conta filiali praticamente ovunque anche nei luoghi più remoti del Pianeta. Sono moltissimi i suoi punti vendita sul suolo inglese, e l’inchiesta realizzata dalla Bbc ha indagato proprio su ciò che avviene in questi ristoranti.

Dall’inchiesta è emerso che i dipendenti, alcuni attuali e alcuni ex dipendenti, sono costantemente abusati e molestati sul luogo di lavoro.

È emersa perciò una situazione molto grave, gli intervistati hanno infatti denunciato aggressioni sessuali, molestie, omofobia, razzismo e bullismo sul posto di lavoro.

Il lungo articolo è stato firmato da tre giornaliste dell’emittente televisiva britannica che si sono occupate di raccogliere le testimonianze di oltre 100 dipendenti ed ex dipendenti della catena di fast-food più famosa al mondo.

L’ente britannico per la tutela dell’uguaglianza si è detto seriamente preoccupato per quanto è emerso da questa inchiesta e ha deciso di avviare una nuova linea diretta via email.

Le accuse contro McDonald’s e la risposta dell’azienda

Anche McDonald’s ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in cui ha apertamente detto di aver fallito e si è “profondamente scusata” per ciò che è emerso dall’inchiesta della Bbc perché ogni lavoratore merita di stare all’interno di un luogo sicuro, inclusivo e rispettoso.

Alcuni dei dipendenti che sono stati intervistati avevano appena 17 anni, e secondo i loro racconti sono costantemente palpeggiati e molestati sul lavoro, come se fosse una routine giornaliera a cui vengono sottoposti.

31 degli intervistati hanno denunciato di aver subito aggressioni sessuali sul posto di lavoro, 78 degli intervistati invece ha raccontato le molestie sessuali ricevute, 18 di loro hanno riportato di episodi di razzismo e infine sei di loro hanno raccontato episodi di omofobia.

Una situazione molto grave, ora vedremo quali saranno i provvedimenti che l’azienda di McDonald’s intende attuare per far sì che tali episodi non ripetano nuovamente potendo così tutelare tutti i suoi lavoratori.