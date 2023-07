Cos’è il “Codice Calore” attivo nei pronto soccorso italiani

Il Ministero della Salute scende in campo per aiutare i cittadini a difendersi, nel migliore modo possibile, contro le ondate di calore che stanno investendo l’Italia in questi ultimi giorni.

Da ieri, infatti, come da circolare diramata, è attivo il Codice Calore all’interno dei Pronto Soccorso di tutti gli ospedali. Vediamo di cosa si tratta.

Ondate di calore: l’iniziativa del Ministero della Salute

Le ondate di calore stanno continuando a “sostare” sul nostro Paese, e non sono pochi coloro che accusano la loro presenza e si recano al pronto soccorso per chiedere aiuto. I colpi di calore sono quelli che, maggiormente, mettono in allarme e in agitazione, specie le persone anziane e i pazienti fragili. Per questo, il Ministero della Salute ha deciso di scendere in campo ed attuare alcune misure e norme che possano aiutare i cittadini ad affrontare questa emergenza “caldo”.

Come da circolare è attivo, da ieri, in tutti i Pronto Soccorso degli ospedali e negli ambulatori, il cosiddetto “codice calore”. A entrambi, il Ministero ha dato delle precise indicazioni per aiutare i cittadini ad affrontare il caldo ed esser presenti sul territorio 7 giorni su 7 e per 12 ore. Gli accessi, a chi si recherà con sintomi riconducibili proprio a colpi di calore o a effetti simili causati sempre dal caldo eccessivo, fino al potenziamento delle guardie mediche locali.

Saranno riattivate le Uscar, ovvero le Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionali, affinchè venga favorita l’assistenza domiciliare ed evitare l’accesso inappropriato ai Pronto Soccorso. Il Ministero chiede, nella circolare, alle regioni di predisporre azioni organizzative per rafforzare la risposta ordinaria alle richieste di assistenza sanitaria, in particolare per i soggetti più fragili e vulnerabili.

Attivo, nel pronto soccorso, il “codice Calore”

L’attivazione del cosiddetto “codice calore” darà una via preferenziale d’accesso a tutti coloro che si trovano colpiti dal caldo eccessivo e hanno necessità di recarsi in ospedale per chiedere aiuto ed assistenza medica in questo caso.

Diverse sono le campagne che il Ministero della salute, con l’iniziativa “Proteggiamoci dal caldo”, sta portando avanti in questo periodo. Campagne che servano a sensibilizzare l’intera cittadinanza ad avere un comportamento corretto ed evitare di sentirsi male proprio a causa del calore intenso di questi giorni. La nota diramata, poi, ricorda che ogni giorno sul portale del Ministero della Salute sono pubblicati i bollettini caldo e sono attivi dal 15 maggio e fino al prossimo 15 settembre.

Diverse sono le regole, più volte ripetute, per aiutarci ad affrontare al meglio il caldo: