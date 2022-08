By

Il presidente del servizio meteo nazionale e il suo vice sono stati licenziati, in Ungheria, dopo aver sbagliato le previsioni del tempo.

Sabato 20 agosto sarebbero dovuti esplodere dei fuochi d’artificio a Budapest, ma lo spettacolo è stato posticipato per dei temporali, che alla fine, non si sono mai verificati. Il presidente del servizio meteo nazionale in Ungheria, che aveva sbagliato tali previsioni, è stato licenziato insieme al suo vice.

Ungheria, previsioni sbagliate costano il posto al presidente servizio meteo

In Ungheria lo scorso 20 agosto si è festeggiata la festa nazionale. Una Budapest illuminata del tricolore, la città in festa, nella ricorrenza di Santo Stefano – primo Re cristiano – e della fondazione dello stato.

Ma proprio durante i festeggiamenti avrebbe dovuto svolgersi un gioco di fuochi d’artificio, annullato all’ultimo momento per condizioni climatiche instabili. A consigliare il rinvio è stato il servizio meteorologico nazionale, capeggiato da Kornelia Radics la presidente, e il suo vice Gyula Horvath.

Sotto consiglio dei due specialisti, dunque i festeggiamenti sono stati rinviati di una settimana, ma i temporali non si sono mai palesati. Per questo errore, ritenuti madornale, il Governo ha deciso di licenziare entrambi.

