E’ ufficialmente arrivata la conferma da parte della Nasa nella notte. Il 29 di agosto infatti ‘si torna sulla Luna’. Come prima cosa si partirà con la missione identificata con il nome di Artemis 1. Il tutto inizierà alle 8:33 lunedì prossimo, quando in Italia saranno le 14:33. A seguire ci saranno altre 2 missioni collegate.

Artemis 1 sarà lanciata dal Launch Pad 38B del Kennedy Space Center, situato in Florida. Quella scelta è la stessa rampa utilizzata per il lancio di Apollo. Quello fu il primo sbarco dell’uomo sulla luna. Stiamo parlando del lontano 20 luglio 1969.

Ieri si è tenuto il Flight Readiness Review e solo in seguito è stato confermato dai manager che il lancio di Artemis 1 avverrà all’inizio della prossima settimana. È stato pertanto ufficializzato che il 29 agosto parte la prima missione per permettere all’uomo di camminare di nuovo sulla Luna.

Vediamo la comunicazione di questo spettacolare evento e cosa ci si aspetta fa questo nuovo evento così importante.

Artemis 1: la prima di tante missioni

Artemis 1 sarà solo la prima di tante missioni sempre più specifiche e complicate che si attueranno in futuro. Questa prima perlustrazione infatti detterà le basi per poter permettere agli esperti di esplorare lo spazio nel profondo.

Queste missioni dimostreranno a tutti l’impegno e la grande capacità umana di portare la propria presenza anche sulla Luna e non solo. Questo è ciò che ha detto il gruppo della Nasa durante una videoconferenza organizzata proprio per parlare della missione Artemis, che si attuerà nei prossimi giorni.

Nel programma Artemis la Nasa prevede un team a bordo che comprenderà non solo l’Europa con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), ma anche l’Italia con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Artemis 1 è dunque uno dei passi fondamentali nel futuro dell’esplorazione dello spazio da parte della specie umana. Da ora la Nasa tenterà di avere una presenza sulla Luna più stabile così da poter preparare il tutto per la missione su Marte.

L’uomo di nuovo sulla Luna

La missione che prende il nome di Artemis 1 ha vari obiettivi. È certamente stata studiata ed è per tanto pronta a partire per questa nuova missione nello spazio. Artemis fungerà da test per poter riportare l’uomo di nuovo sulla luna, così come è già accaduto in passato.

Prima di poter rimettere i piedi sul suolo lunare però ci sono degli step ben precisi da passare. Principalmente vi sono altre due missioni prima di poter arrivare all’obiettivo.

Dopo Artemide 1 infatti si susseguiranno Artemis II, che volerà intorno alla Luna, e Artemis III che rappresenterà invece il vero e proprio sbarco sulla luna da parte dell’uomo.

Inoltre nelle scorse ore la Nasa ha deciso anche i luoghi precisi dove avverrà questo sbarco. Ovviamente la decisione è stata presa dopo accurate analisi e studi su di essi.

Principalmente sono tutti luoghi situati nel Polo Sud della Luna. Al momento però possiamo solo aspettare pazientemente gli aggiornamenti a riguardo e lo spettacolare decollo che avverrà lunedì prossimo.