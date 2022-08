Minions, l’ultimo film della saga censurato in Cina: arriva il finale alternativo

Cina: il finale di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo è stato modificato dai censori, i quali hanno dato alla pellicola un finale alternativo.

I censori hanno cambiato il finale di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo per il pubblico della Cina continentale. È solo l’ultimo, di una lunga serie di film o show televisivi di Hollywood, a subire una modifica al fine di diventare più accettabile per le autorità.

Cina, censurato l’ultimo film dei Minions: per la pellicola un finale diverso

In Cina, anche a un antieroe animato non può essere permesso di farla franca con le sue azioni vili o almeno così i censori vogliono che gli spettatori credano.

Gli utenti dei social media hanno notato – durante il fine settimana – che la censura aveva alterato il finale dell’ultimo film della serie animata Cattivissimo me, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo–

Nella versione internazionale, il film si conclude con Gru e il suo mentore, Wild Knuckles, che cavalcano verso il tramonto dopo che quest’ultimo ha simulato la propria morte per sfuggire alla cattura.

Ma ciò non accade nella Cina continentale, dove una serie di immagini fisse sottotitolate inserite nella sequenza dei titoli di coda ha informato gli spettatori che Wild Knuckles era stato catturato e rinchiuso per 20 anni.

Pertanto, mette a frutto le sue abilità di truffatore in prigione, dove segue il suo “amore per la recitazione” e crea una compagnia teatrale. Per quanto riguarda Gru, “alla fine è diventato uno dei bravi ragazzi“, dedito a crescere la sua famiglia, come afferma il finale alternativo del film nella sua versione cinese.

La risposta dei recensori cinesi

DuSir, editore di recensioni di film online con 14,4 milioni di follower sulla piattaforma di social media Weibo, ha sottolineato come la censura diventi sempre più ferrea e cerchi, in tutti i modi, di cambiare anche i cartoni animati che, secondo i piani alti, potrebbero corrompere il popolo.

Ha notato che la versione cinese del film dura un minuto in più rispetto alla versione internazionale. Altri commentatori online hanno deriso l’addendum, dicendo che somigliava a una presentazione di PowerPoint.

I film occidentali sono spesso sottoposti a censura: alcune scene, infatti, vengono omesse o cambiate in Cina.

L’anno scorso, i fan del film del 1999, Fight Club, hanno visto un finale molto diverso quando è apparso su una popolare piattaforma di streaming cinese.

Agli spettatori è stato detto che la polizia aveva sventato il piano del protagonista e del suo alter ego, interpretati da Edward Norton e Brad Pitt, per far esplodere una serie di grattacieli.

In Cina, anche il personaggio di Pitt, Tyler Durden, non era solo frutto dell’immaginazione del personaggio di Norton, ma è stato mandato in manicomio e successivamente dimesso.

Anche le scene LGBTQ della sitcom americana Friends sono state rimosse prima che venissero trasmesse in streaming all’inizio di quest’anno.

L’ultimo film d’animazione della Disney, Lightyear, non è stato nemmeno distribuito in Cina poiché la società si è rifiutata di rimuovere una scena che mostra due personaggi femminili che si baciano.