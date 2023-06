Una volta scoperto questo trucco non vorrai più viverne senza: utilissimo in casa

Trucco utilissimo in casa: una volta provato, non ne potrai più fare a meno. Ecco cosa puoi realizzare con questi ingredienti che vedi in foto.

Amido di mais e sapone per piatti sono i due ingredienti principali che ti consentiranno di pulire pulire tutta casa in pochi minuti. Con questo trucco utilissimo non avrai più bisogno di comprare detergenti costosi.

Pulizia della casa: come risparmiare senza rinunciare al pulito

Per la pulizia della casa spendiamo ogni giorno davvero tanti soldi acquistando detergenti, detersivi e altri prodotti di marca che promettono risultati che talvolta non si verificano.

Se hai poco tempo a disposizione, le faccende domestiche diventano un dovere ancora più noioso e pesante a cui però è impossibile rinunciare. Se cerchi una soluzione che ti faccia risparmiare tempo e soldi ma che ti permetta al contempo di far brillare la tua abitazione, sei nel posto giusto.

Imparerai oggi un trucco utilissimo in casa senza il quale non potrai più vivere. Devi procurarti solo pochi ingredienti e tra questi due principali: l’amido di mais – conosciuto popolarmente anche con il nome commerciale di maizena – e il sapone per piatti.

Molte volte non è necessario fare acquisti costosi per la pulizia della casa. Spesso basta solo sapere impiegare in maniera intelligente prodotti che già abbiamo e che già utilizziamo normalmente per le faccende domestiche.

Trucco utilissimo in casa con questi ingredienti

Se vuoi avere casa pulita e profumata senza spendere un capitale in prodotti che spesso servono davvero a poco, continua la lettura di questo contributo. Oggi imparerai a realizzare con le tue mani un detergente che ti consentirà di risparmiare tempo e denaro utilizzando solo pochi ingredienti che senza dubbio già possiedi.

I due prodotti principali che devi procurarti sono l’amido di mais e il sapone per piatti. In una ciotola versa mezza tazza di detersivo liquido per stoviglie e 2 cucchiai di maizena.

Mescola bene e aggiungi mezza tazza di detersivo per pavimenti e infine 3 cucchiai di acqua ossigenata e una tazza di acqua calda. Versa la soluzione in una bottiglia di plastica e agitala per qualche minuto in modo che tutti gli ingredienti si leghino meglio tra di loro.

Ora, procurati una vaschetta del ghiaccio e versa il contenuto presente nella tua bottiglia negli stampi a cubi. Lascia che il prodotto congeli così distribuito in freezer per 2 ore.

Trascorso questo tempo, tira fuori la tua vaschetta e inizia a staccare i cubi di ghiaccio che saranno profumatissimi. Il tuo detergente multiuso è già pronto!

Come devi impiegare questi cubi di detersivo? Nel modo che più preferisci o che reputi utile. Tante persone per esempio, mettono un paio di cubetti in una mascherina monouso, di quelle che abbiamo utilizzato nel periodo del COVID-19 e che ancora sicuramente avrai anche tu a casa.

Perché dovresti farlo anche tu? Questo metodo ti consente di profumare il bagno in poche mosse: metti la mascherina con i cubi di detersivo nello scarico del tuo bagno e dimenticati dei cattivi odori!

Ancora, potresti anche versare 2 cubi all’interno del WC e aspettare qualche minuto prima di iniziare una pulizia approfondita dei sanitari: ti assicuriamo che sarai in grado di eliminare quegli aloni gialli e le macchie di calcare che spesso rendono inguardabili i nostri sanitari.

Se aumenti le dosi degli ingredienti sopraindicati, puoi impiegare una parte del prodotto anche come detergente liquido per altre pulizie domestiche. Versane una parte in una bottiglia di plastica che richiuderai con attenzione.

Stando attenta a non farti male, fora con un trapano a punta sottile il tappo. Poi, all’occorrenza versa il tuo detergente casalingo in un secchio contentete acqua. Dedicati alla pulizia dei pavimenti o anche dei vetri: saranno pulitissimi e soprattutto profumati!

L’amido di mais è un ingrediente che, come puoi vedere, ti torna utile non solo in cucina. Esso è uno smacchiatore e sgrassante naturale capace di eliminare anche lo sporco più ostinato.

Se hai per esempio un pavimento in legno o in gres che sembra aver perso lucentezza, prova anche questo trucco. Versa in una bacinella 3 cucchiai di maizena e 2 bicchieri di aceto. Mescola la soluzione: si creerà una sorta di crema dalla consistenza piuttosto pastosa.

Questa soluzione dovrai versarla sulle macchie presenti sul pavimento e lasciare agire il prodotto per 15 minuti. Con una spugnetta o un vecchio spazzolino da denti inizia a grattare lo sporco: vedrai che verrà via facilmente!

L’amido di mais, che di per sé è uno sgrassante naturale, se unito all’aceto o a detersivo per piatti, anch’essi sgrassatori e sbiancanti, fa davvero un ottimo lavoro. Siamo sicuri che non potrai più fare a meno di questo trucco utilissimo in casa.