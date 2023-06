Cast interamente francese per Woody Allen. Rilasciato nella gioratna di oggi il trailer ufficiale di Coup de Chance: non sarà l’ultima pellicola del regista di Manhattan.

Il nuovo film di Woody Allen, in uscita il prossimo settembre, svela qualche fotogramma. Nella giornata di oggi è stato diffuso il trailer ufficiale di Coup de Chance, la pellicola tutta francese del regista di Manhattan. Possibile prima proiezione al Festival di Cannes: cosa si sa sul film e perché non sarà l’ultimo di Allen.

Woody Allen, ecco il trailer del suo ultimo film: Coup de Chance

Sono pochissime le informazioni sul nuovo film di Woody Allen. Il registra newyorkese ha rilasciato il trailer ufficiale di Coup de Chance, la pellicola tutta francese che uscirà a settembre. Perché no, magari proprio al Festival di Venezia la prima proiezione. Al momento sono solo rumors, anche se l’ipotesi è abbastanza concreta. I siti di cinema francese hanno lanciato il trailer, in 1 minuto e 40 che al momento corrisponde agli unici indizi sul film, eccezion fatta per la scelta degli attori.

Il film è montato da Alisa Lepselter, e dal fotografo Vittorio Storaro il quale ritrova il font classico delle opere alleniane, ma in francese. Il film maker infatti è ormai fisso in Europa, dopo essere stato inghiottito e poi sputato dalla sua America e dalla sua New York, da MeToo e da altre associazioni. Gli scandali, ormai molto vecchi, sulla vita personale di Allen hanno contribuito all’esodo dell’artista che adesso è in pianta stabile in Francia. Le accuse, infondate, sulla figlia Dylan di molestia infatti hanno impedito al cineasta di lavorare negli States, e la sua nuova terra è ormai l’Europa.

Coupe de Chance, tra thriller e commedia

Un’altra commedia thriller alla Woody Allen. E’ questo quello trapela al momento dal mondo dello spettacolo francese. il regista è pronto a consegnare un altro film dalle sfaccettature cupe e dal grande carico di emozioni legate come sempre accade nelle sue opere inevitabilmente alle relazioni amorose. E meglio ancora se la storia d’amore è condita da misteri, tradimenti, improbabili plot twist, anche a pochi minuti dal termine della pellicola.

Insomma, difficile ma non impossibile riuscire a capire cosa ci si dovrà aspettare dal nuovo film di Allen, che ha già promesso che questo non sarà il suo ultimo lavoro.

Colpo di fortuna, titolo in italiano, è stato girato a Parigi nel 2022, il budget è stato di 20 milioni di dollari, e alla fine è stata trovata – di recente – anche la società di distribuzione indipendente volutala Woody. Si tratta della Metropolitan FilmExport, la quale gli consentirà di uscire in Francia, mentre in Italia sarà la Lucky Red a distribuirlo nelle sale. Il cast è di grande livello, tutto francese. La protagonista è la splendida Lou de Laage, 33 anni, ma compare anche il nome di Valerie Lemercier, e ancora quello di Niels Schneider e Melvil Poupaud.

A fine settembre l’uscita, come detto, ed ecco spiegato il motivo dei rumors che vogliono l’opera – anche se non in concorso – al Festival di Venezia. La mostra del Cinema della laguna potrebbe accogliere Woody Allen per una importante anteprima mondiale.