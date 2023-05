Prepara questo potentissimo sbiancante fai da te per WC: torna subito come nuovo

Gli esperti del pulito insegnano a creare un potente sbiancante fai da te per il WC da usare subito: facile farlo tornare come nuovo.

Il wc incrostato e sporco è un problema comune, per questo motivo si tende ad utilizzare prodotti che sono facili da reperire sul mercato. Tuttavia, non sempre contengono degli ingredienti naturali, ma alcuni elementi corrosivi e inquinanti per l’ambiente. Per ovviare a tutto questo, gli esperti del pulito hanno svelato un loro piccolo trucco che consiste nel preparare uno sbiancante fai da te per WC con soli ingredienti naturali.

Sbiancante fai da te per WC: ingredienti e uso

I professionisti del settore insegnano a creare questo gel sbiancante fai da te per WC, usando solo ingredienti naturali. Questi sono:

Acqua 250ml;

Amido di mais 20 grammi;

Acido citrico 25 grammi;

Detersivo per i piatti ecologico 10 grammi.

Sciogliere l’acido citrico dentro una padella dove sono già stati versati 200ml di acqua. Riscaldare e poi mescolare a fuoco basso. In un altro contenitore, versare i restanti 50ml di acqua, con amido di mais e detersivo per i piatti.

Versare il secondo composto insieme al primo con l’acido citrico e continuare a riscaldare, sino a quando non va in ebollizione. Mescolando si dovrebbe ottenere un gel morbido: spegnere il fuoco e lasciare raffreddare. Versare in un contenitore con il beccuccio o in un contenitore classico. Per potenziare l’effetto del prodotto per profumare tutta la stanza da bagno, versare qualche goccia di olio essenziale con aroma a piacere.

Si usa tutti i giorni, versandolo direttamente dentro il WC. Lasciare agire per un minimo di 60 minuti e un massimo di 8 ore. Poi passare lo spazzolone e tirare lo sciacquone. La superficie sarà pulita, igienizzata e bianca come se il water fosse nuovo.

Come mantenere il bianco del water

C’è un rimedio che si prepara in pochissimi minuti e aiuta a mantenere il bianco ritrovato della superficie del WC. Gli ingredienti sono:

Bicarbonato di sodio 200 grammi;

Acido citrico 50 grammi;

Detersivo per i piatti mezzo cucchiaio;

Stampini per il ghiaccio da freezer.

Questo concentrato attivo per sbiancare o mantenere il bianco del WC si prepara facilmente. Si mescola il bicarbonato di sodio con l’acido citrico, amalgamando bene i due ingredienti. Subito dopo si aggiunge il detersivo ecologico e si ottiene una pasta da versare dentro gli stampini per il ghiaccio.

Mettere tutto in freezer per 4 ore sino a quando la sostanza non si è solidificata. Estrarre i cubetti e lasciarli in un luogo asciutto e fresco. Il concentrato in cubetti si usa ogni volta che si ha poco tempo, lasciandole sciogliere dentro il WC. Una volta che hanno terminato di frizzare, usare lo scopino e strofinare sino a tirare lo sciacquone.