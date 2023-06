Una volta che inizi a farlo anche tu capirai quanti soldi risparmierai a fine mese

Non hai idea di quanti soldi risparmierai a fine mese con questo trucco. Tantissime le persone che lo stanno provando. Non puoi non testarlo anche tu: te ne innamorerai.

Sai a che cosa possono servirti questi due ingredienti che vedi in foto? Te lo diciamo noi: a realizzare qualcosa di incredibile che ti farà risparmiare tanti soldi a fine mese!

Quando gli ingredienti da cucina danno vita a cose incredibili

Gli ingredienti che abbiamo nella nostra dispensa non sono utili solo per cucinare. Alcuni possono essere impiegati anche per la realizzazione di prodotti o detergenti naturali che sostituiscono senza problemi quelli costosi e chimici che acquistiamo ogni giorno.

Prendiamo per esempio in considerazione un ingrediente che abbiamo tutti a casa, il bicarbonato di sodio. Conosci le sue proprietà? Sono davvero infinite!

Il bicarbonato è uno sbiancante naturale e quindi lo puoi utilizzare per smacchiare i tuoi vestiti che, te lo assicuriamo, usciranno dalla lavatrice pulitissimi e profumati. Ti basta versare un cucchiaio nella vaschetta dellammorbidente per avere un bucato impeccabile!

Poi, lo puoi utilizzare per disinfettare gli alimenti, per esempio frutta e verdura, oppure come fertilizzante naturale per far crescere le piante. Dunque, come puoi leggere, spesso gli ingredienti che crediamo destinati ad un uso specifico ed esclusivo, sono invece super versatili.

Oggi vogliamo mostrarti cosa puoi realizzare con altri 2 ingredienti molto usati in cucina e anche molto economici. Dopo aver provato questo trucco, ci ringrazierai: non immagini quanti soldi risparmierai a fine mese!

Tanti i soldi che risparmierai a fine mese con questo trucco

I due ingredienti che vedi in foto li hai sicuramente nella dispensa della tua cucina: sono utilizzati ogni giorno e sono soprattutto molto economici.

Hai capito di quali si tratta? Stiamo parlando del caffè e dell’aceto. Che cosa succede se li utilizzi, bene e insieme? Puoi dare vita a qualcosa di davvero utile e carino: una splendida candela profumata!

Chi è appassionato di candele, sa che ce ne sono alcune, le migliori, che possono arrivare a costare anche centinaia di euro. Perché dunque non imparare a farle da soli? Non puoi immaginare quanti soldi risparmierai a fine mese con questo trucco che è davvero semplice.

Il procedimento per realizzare la tua candela consta di pochi passaggi. In un recipiente versa 200 ml di acqua e aggiungi 2 cucchiai colmi di caffè. Mescola bene, in modo che i due ingredienti si leghino tra di loro.

Versa questa soluzione in un barattolo di vetro o meglio in bicchiere di cristallo. Aggiungi 3 cucchiai di aceto bianco e mescola sempre bene, fino a quando vedrai che l’aceto si deposita sulla superficie.

Ora, procurati alcuni chiodi di garofano e aggiungili sulla superficie della tua candela che è quasi pronta. Prendi poi una bottiglia di plastica e tagliala in modo tale da lasciare integro il fondo che ora utilizzeremo.

Con l’aiuto di un trapano o di un cacciavite, fora il centro della plastica e fai passare al suo interno lo stoppino che ricaverai in autonomia da una vecchia candela: hai così creato la copertura della tua candela. Accendi lo stoppino e goditi il risultato finale! Con le tue mani hai dato vita a una candela che non solo sarà profumatissima ma che ti tornerà anche molto utile.

Come hai letto poco sopra, sulla superficie di aceto abbiamo sparso alcuni chiodi di garofano: questi ultimi sono un repellente naturale per mosche, insetti vari ma soprattutto per le zanzare.

Con questo trucco che abbiamo condiviso con te, hai appreso un sistema che ti consentirà di risparmiare tanti soldi. Con l’arrivo della stagione calda, le zanzare in particolare iniziano ad invadere le nostre case.

Quanto è fastidioso il loro ronzio? E i morsi che danno poi, non ne parliamo: ci fanno impazzire per il prurito. Con la tua candela realizzata solo con ingredienti naturali, risolverai il problema degli insetti molesti.

I repellenti per zanzare, creme, lozioni o spirali alla citronella diventano una spesa fissa gravosa. Con questo trucco non immagini quanti soldi risparmierai a fine mese. Dimenticati dei prodotti costosi e che non sempre fanno bene all’ambiente e alla nostra salute e inizia a creare anche tu le tue candele a prova di insetti.

Realizzane diverse e collocale in punti strategici della casa: finestre, balconi, o terrazzi. Così non solo non entreranno più in casa gli insetti, ma risparmierai anche soldi evitando l’acquisto di prodotti costosi e avrai per di più una casa profumata. L’odore dei chiodi di garofano che è un repellente per zanzare e altri insetti, è invece gradevole al nostro olfatto.