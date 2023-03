Una candela e un ramo dell’albero: in pochi secondi si realizza qualcosa di unico

Una candela ed un ramo dell’albero in pochi secondi ti faranno realizzare qualcosa di unico. Sfodera il tuo talento creativo per rimanere a bocca aperta.

Oggi ti sveleremo il segreto per realizzare qualcosa di unico in una manciata di minuti. Per un risultato straordinario ti occorreranno soltanto una candela ed un ramo dell’albero. Ecco che cosa viene fuori di incredibile.

La tecnica del fai da te per creazioni smart

“Nulla si butta, tutto si rigenera”. Così potremmo riformulare una massima storica e intelligente che ben si riadatta nell’epoca moderna del fai da te. La tecnica manuale del bricolage e non solo, consente di dare vita nuova a cose che crediamo il più delle volte destinate a buttare.

Tutto ciò che conservi in casa e di cui vuoi liberarti il prima possibile, potrebbe tornarti utile per la realizzazione di cose carine e sfiziose, non soltanto perfette per abbellire la tua casa ma anche geniali da regalare.

Sai che talvolta potresti ricavarci anche un po’ di soldini? Pensaci bene: l’arte del fai da te stimola non soltanto la concentrazione, l’intelligenza e la creatività ma arricchisce anche il portafoglio.

Tantissime le persone che hanno fatto della loro manualità uno strumento di lavoro. Tantissime le persone che creano oggetti preziosi da cose vecchie per rivenderle avendo dunque anche un tornaconto economico.

Ciò che ti faremo realizzare oggi, in pochi minuti, è altrettanto utile e incredibile. Sai che cosa viene fuori semplicemente procurandoti una candela ed un ramo dell’albero? Incredibile il risultato finale.

Una candela ed un ramo dell’albero per realizzare qualcosa di incredibile

Pronta a rimanere a bocca aperta? La tecnica che vogliamo svelarti oggi ti consentirà di realizzare in pochi minuti qualcosa di incredibile. Per rimanere a bocca aperta devi procurarti una candela ed un ramo dell’albero, poi preparati ad assistere alla realizzazione di qualcosa di unico.

La prima cosa che devi fare è sciogliere delle candele con l’aiuto di acqua bollente. Ti basterà semplicemente appoggiare uno o più cerini su una pentola in ebollizione e all’interno di una ciotola di vetro: il vapore sarà sufficiente a sciogliere la cera.

Ti consigliamo di utilizzare delle candele bianche e prive di profumo per questa operazione. Dopo aver fatto questo passaggio, quando la cera sarà abbastanza morbida, inizia a tagliare tutte le candele in piccoli pezzi: questa fase è importante, essa ti servirà anche per far sì che la tua candela possa sciogliersi nel minor tempo possibile.

Procurati poi dei pastelli in cera e fai la stessa cosa: sminuzzali tutti e uniscili alle candele spezzate. Con l’aiuto poi di un bastoncino di legno, gira il tutto in modo che il vapore sciolga la cera.

Dopo che il calore avrà sciolto candela e pastelli, ti ritroverai con una soluzione colorata che dovrai andare a versare in un piattino piuttosto capiente. Inumidisci bene le mani (servendoti di una crema idratante) in modo che la cera si stacchi facilmente dalle dita che potrebbero altrimenti rimanere attaccaticce.

Intingi dunque le tue dita nella cera fondente e poi in un piattino in cui avrei versato l’acqua e ripeti questo passaggio per tre volte. Intanto procurati un ramoscello di albero secco che rappresenta lo strumento principale del nostro esperimento: le tue dita intinte nella cera ti consentiranno di realizzare dei fiorellini da appendere al ramoscello.

Ripeti questa operazione per dare vita a tanti fiorellini. Fatto! In una manciata di minuti avrai creato qualcosa di davvero incredibile: un ramoscello fiorito che potrai poi mettere all’interno di un vaso da esporre nella tua casa o addirittura in giardino.

Preparati dunque ad accogliere la primavera in maniera creativa! Tante persone cercano talvolta opere d’arte del genere realizzate proprio in maniera artigianale. Sai che potrebbe, il fai da te, diventare per te anche un lavoro e una fonte di reddito?

Sperimenta e mettiti alla prova ma soprattutto migliora la tua manualità. Con un po’ di pratica diventerai sicuramente bravissima. Come puoi vedere, solo delle candele e dei pastelli in cera ti possono aiutare a creare qualcosa di utile e anche carino da tenere in casa, regalare o vendere.

Talvolta basta solo un po’ di immaginazione e di pazienza per dare vita a opere straordinarie. Le candele sono oggetti che puoi procurarti facilmente e che ti consentono di dare vita a lavoretti creativi davvero tanto carini.

Sai per esempio che esse sono perfette per realizzare centrotavola decorati per ogni occasione o delle lanterne vintage da inserire in un ambiente moderno? Insomma puoi sbizzarrirti come meglio credi dando libero sfogo alla tua creatività e fantasia.