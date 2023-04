Un uomo si è sentito male mentre ballava la pizzica ed è morto sul colpo

Malore improvviso durante una festa in paese. L’uomo stava trascorrendo la serata con amici e parenti, quando all’improvviso si è accasciato a terra. Ecco cosa è successo.

È accaduto in Salento, durante i festeggiamenti per la Madonna di Leuca. La dinamica dei fatti.

57enne si è sentito male

Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di amici e parenti, senza che nessuno potesse fare nulla, se non soccorrerlo. Ma è stato tutto inutile. Un 57enne è stato colpito da un improvviso malore nella serata di ieri, 24 aprile, nel pieno dei festeggiamenti per la Madonna di Leuca.

È accaduto a Taurisano, nel Salento. L’uomo era insieme ad alcuni suoi amici e parenti e stava festeggiando, come tutti in paese, la Madonna di Leuca. Quando, all’improvviso, probabilmente per un arresto cardiaco, si è sentito male e si è accasciato al suolo.

È stato prontamente soccorso dai volontari della Protezione Civile e dal personale medico del 118 che era presente sul posto che hanno provato anche a rianimarlo ma, purtroppo, per l’uomo, non c’è stato più nulla da fare. Insieme al personale medico, è intervenuta anche la Polizia del locale commissariato che, dopo le verifiche e i rilievi del caso, hanno restituito la salma del 57enne ai familiari.

Stando alle prime testimonianze, l’uomo stava ballando la pizzica, la tipica danza salentina, quando all’improvviso si è sentito male. Si è accasciato al suolo, probabilmente colpito da un arresto cardiaco. È stato immediatamente soccorso dal personale del 118 che era lì presente in piazza, ma quando questi hanno raggiunto il 57enne, per lui non c’era già più nulla da fare.

Un arresto cardiaco nel pieno della Festa della Madonna

Stava partecipando, a Taurisano, nel pieno Salento, alla tradizionale festa per la Madonna di Leuca, ballando e divertendosi con amici e parenti quando all’improvviso si è sentito male. Sul posto, è intervenuta anche la Polizia del locale commissariato. Gli uomini della Polizia, hanno immediatamente anche informato il magistrato di turno della tragedia che era accaduta.

Il magistrato ha dato l’avvio alle procedure di rilievo che di solito si fanno in questi casi e ad altri accertamenti del caso. Ma, stando anche quanto riferito dal personale medico del 118 lì presente che ha soccorso l’uomo non appena si è sentito male, è stato, con molta probabilità, un arresto cardiaco a stroncare la vita dell’uomo, proprio mentre stava ballando la pizzica, stando ad una prima ricostruzione fatta grazie anche ad alcune testimonianze.

Per questo, come dicevamo, dopo tutti gli accertamenti del caso, il magistrato ha dato autorizzazione alla restituzione della salma dell’uomo, del quale non sono state diffuse le generalità per privacy, per la celebrazione dei funerali.

Una tragedia, ricordiamo, avvenuta nel pieno dei festeggiamenti per la Madonna di Leuca, che ha scosso e sconvolto l’intera comunità di Taurisano che si è raccolta attorno al dolore della famiglia del 57enne.