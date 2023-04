A questi pensionati l’INPS potrebbe sospendere la pensione: ecco chi rischierebbe

By

L’INPS potrebbe sospendere la pensione d’invalidità proprio a queste persone: vediamo perché. I dettagli e informazioni precise da sapere se non si vuole incorrere in questi rischi.

Pensione d’invalidità: quando può essere sospesa? Questa è sicuramente una domanda molto gettonata, proprio per questo, qui di seguito, cercheremo di capire quando ciò può avvenire. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

L’INPS potrebbe sospendere la pensione: primi dettagli

Come accennato poc’anzi si parla della possibile sospensione della pensione d’invalidità che dunque, in alcuni casi, può essere sospesa.

Ma quando? Prima di rispondere a questa domanda è doveroso capire cosa sia davvero la pensione d’invalidità, dal momento che spesso c’è molta confusione a tal proposito.

Quindi il primo interrogativo a cui cercheremo di dare una risposta è questo: cos’è la pensione d’invalidità?

Iniziamo con il dire che a tal proposito è più corretto parlare di tale pensione come un insieme di prestazioni.

Prestazioni a livello assistenziale o previdenziale di cui possono beneficiare persone che sono dichiarate come invalide.

A questo punto è doveroso citare nello specifico un articolo della Costituzione, ovvero l’articolo 38 che sembra affermare che i cittadini inabili a lavoro e che non abbiano quelli che sono i mezzi utili e di cui si ha necessità per poter vivere, hanno diritto a qualcosa.

Al mantenimento: questi cittadini, insomma, hanno diritto ad un’assistenza. Ecco che alle persone che versano in una situazione di questo tipo, possono essere erogate prestazioni assistenziali, come appunto le invalidità, senza tener conto di che lavoro svolgono.

Non solo. Le stesse possono beneficiare di prestazioni a livello previdenziale. In tal caso invece, affinchè siano riconosciute, chi ne beneficia deve lavorare e in quanto lavoratore deve provvedere al versamento dei contributi.

L’INPS potrebbe sospendere la pensione: l’importanza di chiedere aiuto

Le prestazioni appena vista possono, in un certo senso, essere compatibili e a volte no. Questo significa che può capitare che il conseguire una prestazione previdenziale può portare alla non possibilità di poter conseguire l’altro genere di prestazioni.

Questo significa che è importante chiedere aiuto e quindi rivolgersi a degli esperti per capire quale prestazione si possa davvero richiedere.

Una cosa è certa: per avere una o l’altra è comunque indispensabile il fatto di aver acquisito uno specifico status, quello di invalidi civili.

Tale acquisizione avviene attraverso la dichiarazione del proprio medico di base che dovrà consegnare un certificato dove si attesta la natura della patologia del paziente.

In seguito all’ottenimento di tale certificato, bisogna fare un ulteriore passaggio: andare all’INPS affinchè si inoltri la domanda per l’invalidità.

L’INPS stesso a quel punto sottoporrà la persona in questione a vari accertamenti per capire con certezza il problema e quindi la gravità.

Quando può essere sospesa la pensione d’invalidità

Dopo aver cercato di capire cosa sia la pensione d’invalidità e come si richieda, è arrivato il momento di capire quando si può sospendere.

Diciamo che questo può avvenire per la mancanza di alcuni criteri. Primo fra tutti? La mancanza di requisiti.

Le persone che arrivano a percepire tale pensione, come detto, possono essere sottoposti inizialmente ad accertamenti sanitari.

E anche dopo possono essere sottoposti a dei controlli sanitari per accertare o rivedere lo stato d’invalidità.

Se in seguito a tali controlli, ci si rende conto che mancano quei criteri e quei requisiti che sono necessari al fine di ottenere la pensione, la stessa può essere sospesa.

Ecco che si parla di decadenza di tali requisiti. Ma non finisce qui: la sospensione può avvenire anche nel caso non si riesca a inviare una specifica comunicazione.

Quella reddituale. Se chi ne beneficia, non presenta la comunicazione circa il reddito che percepisce, può andare incontro alla sospensione della propria pensione.

Si parla dunque di una comunicazione che deve essere fatta in modo obbligatorio e se ciò non succede può esserci immediatamente il blocco delle prestazioni.

Finora dunque abbiamo visto in quali casi si può parlare di sospensione della pensione d’invalidità. Ma andiamo avanti, perché la lista di casi continua. Dunque tanto altro c’è da sapere a tal proposito.

Altri casi: quando si sospende la pensione d’invalidità

In quali altri casi può essere sospesa la pensione d’invalidità?

Se il beneficiario non si reca alle visite di controllo, la sua prestazione può essere sospesa. Da quando? Dal primo giorno del mese che segue la visita di controllo a cui non ci si è presentati.

Ecco che non presentarsi a tale visite significa porre le basi per la sospensione della propria pensione.

Infatti il beneficiario successivamente riceverà la notizia della sospensione e la richiesta di giustificare all’INPS tale “non presenza” ed entro 3 mesi.

La persona in un certo senso ha la possibilità di comunicare il motivo per cui non si è presentata.

Se l’INPS riterrà come valida tale comunicazione allora si procederà con la richiesta di una nuova visita a livello medico e la comunicazione di questa al paziente stesso che dovrà presentarsi.

Se questo non avviene ancora una volta, ovvero se la persona continua a non presentarsi, allora ci sarà la sospensione definitiva della pensione.

Vediamo ora l’ultimo caso che può portare alla sospensione della pensione: un trasferimento.

Se il beneficiario della pensione si trasferisce all’estero, ecco che la legge sembra prevedere che tale prestazione, assistenziale o previdenziale, debba essere sospesa.

Poiché queste possono essere date solo nello Stato dove il soggetto risiede. Dunque se la persona dovesse trasferirsi anche in uno Stato dell’Unione Europea, comunque si parlerebbe di sospensione della pensione d’invalidità.

Insomma sulla base di quello che è stato detto sinora, l’INPS potrebbe sospendere la pensione d’invalidità proprio a queste persone e proprio in questi casi.

Ecco che è importante fare informazione circa questo per capire cosa occorre fare e quando. A volte basta davvero informarsi per non incorrere in tutto questo.