Forno, con questo tasto potresti accorciare il tempo di cottura: la bolletta scende

Forno, grazie a questo tasto puoi diminuire i tempi di cottura. Il vantaggio? Meno sprechi e più risparmio! E tu lo sapevi?

Il nostro amatissimo forno è tra gli elettrodomestici più utilizzati in cucina. Energivoro come pochi, è spesso causa di bollette alte. Come ovviare a questo problema? Ecco il tasto che tutti i forni hanno e che ti permette di risparmiare soldi e tempo.

Forno, l’elettrodomestico energivoro di cui non si può fare a meno

È impossibile rinunciare al forno. Tra gli elettrodomestici essenziali in una casa, esso non può assolutamente mancare. Anche se non lo si utilizza quotidianamente, quando si acquista una cucina, questo elettrodomestico è tra i primi ad essere sottoposto ad un’analisi attenta e accurata: dimensioni, colore e prestazioni gli aspetti di cui tenere conto.

Se è vero che il forno è estremamente utile perché ci permette di portare in tavola piatti gustosi e salutari, di realizzare dolci e pietanze saporite, è altrettanto vero che esso è però tra gli elettrodomestici più energivori.

Cosa significa? Semplicemente che consuma molto. Sappiamo bene che in un periodo di crisi economica come quello che stiamo affrontando, evitare sprechi è fondamentale per non arrivare alla fine del mese in difficoltà.

Per questa ragione, le famiglie italiane stanno utilizzando questo elettrodomestico sempre meno o comunque solo quando necessario. Talvolta però, soprattutto per la realizzazione di alcune ricette, è impossibile non ricorrere al forno.

Se anche tu dopo l’ultima bolletta ricevuta hai deciso di fare a meno di questo elettrodomestico, continua a leggere. Stiamo per svelarti una cosa importante.

Sai che puoi utilizzare il forno senza fare aumentare considerevolmente la bolletta? In che modo? Eccoci pronti a dirtelo: su ogni forno c’è un tasto particolare che permette di cuocere gli alimenti diminuendo i tempi di cottura e di conseguenza anche il costo in bolletta.

Qual è il tasto che ti fa risparmiare soldi e tempo

Come abbiamo detto fino ad ora, il forno è un elettrodomestico indispensabile da avere a casa, di quelli a cui non si può certamente rinunciare. Eppure oggi, per via del caro bollette, moltissime sono le famiglie italiane che preferiscono ricorrere a strategie culinarie diverse e che non implicano l’utilizzo del forno, per via degli alti consumi.

Proprio come il frigorifero, anche il forno si può considerare un elettrodomestico energivoro, di quelli cioè che richiede tanta energia per funzionare e che comporta un importante consumo di Kilowatt.

Certo, il consumo è proporzionale anche ai parametri di efficienza dell’elettrodomestico che si decide di acquistare ma in linea generale, l’utilizzo del forno incide e anche tanto, sui costi in bolletta a fine mese.

Qual è dunque la soluzione? Smettere di utilizzarlo fino a quanto il costo del Kilowatt non diminuirà? Ovviamente no. Bisogna solo utilizzarlo con parsimonia ma soprattutto in maniera intelligente.

Tu conosci alla perfezione il tuo forno? Lo hai studiato attentamente analizzandone funzioni e tasti? Ti facciamo questa domanda per una ragione precisa: c’è su ogni forno un pulsante che ti permette di diminuire i tempi di cottura di un alimento e di conseguenza, di risparmiare in bolletta. Lo sapevi?

Se la risposta a questo quesito è negativa, continua a leggere perché ora ti sveleremo il segreto: il tasto a cui facciamo riferimento è quello contrassegnato da un fiocco di neve. Lo hai mai notato?

Nei forni più vecchi si trova sulla manopola che si utilizza per decidere come riscaldare il nostro elettrodomestico, su quelli moderni invece è generalmente accanto al pulsante in cui si impostano i gradi (ogni modello è però diverso e la posizione del pulsante potrebbe cambiare).

Ebbene, a cosa serve questo tasto? Semplice, a scongelare gli alimenti. Dov’è la convenienza? Quando devi scongelare un alimento che hai nel freezer, ovviamente lo trasferisci nel frigo per evitare la contaminazione e proliferazione di batteri.

Se invece utilizzi il pulsante di scongelamento del forno, non hai bisogno di questo passaggio ulteriore: le tue pietanze si cuoceranno in tempo più brevi e di conseguenza l’accensione e il funzionamento del forno non ti verrà a costare molto.

Risultato finale? Cibo cotto alla perfezione e risparmio in bolletta. Tu conoscevi questo tasto utilissimo? Se la risposta è no, siamo sicuri che da oggi non potrai più farne a meno.

Ovviamente, il tasto di scongelamento è solo una delle tante tecniche da utilizzare per risparmiare sui consumi dell’elettricità. Ci sono altre piccole accortezze di cui tenere conto.

Per esempio, puoi utilizzare il forno risparmiando in bolletta, preriscaldando l’elettrodomestico ed evitando così grossi consumi. O ancora, puoi spegnere il forno 15 minuti prima del termine di cottura previsto: gli alimenti si cuoceranno ugualmente grazie al calore accumulato e mantenuto a temperatura stabile.