Nuova tragedia al largo delle coste italiane. Il protagonista del dramma è un turista tedesco, a bordo di Costa Toscana, il quale ieri sera, poco prima delle 21, si è suicidato lanciandosi in mare, a 9 miglia dal porto di Civitavecchia, dove la nave era attraccata.

Subito dopo essere scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia con la motobarca Vfr12, attivando nel breve tempo possibile le procedure per il recupero della salma.

Dramma a bordo di Costa Toscana

Secondo le prime testimonianze la vittima è un turista tedesco di 18 anni, in vacanza con la mamma e la sorella: quest’ultime, ascoltate dalle forze dell’ordine, hanno confermato che il giovane soffriva di depressione e che in passato aveva provato in altre occasioni a togliersi la vita.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la nave della flotta costa crociere, sarebbe partita nel tardo pomeriggio di ieri dal porto laziale di Civitavecchia. Il giovane turista, a quel punto, si è denudato dei suoi indumenti e si è buttato dal ponte, lanciandosi in mare, dopo aver lasciato effetti personali e cellulare.

Subito dopo essere scattato l'allarme, intorno alle 21 circa, al largo delle coste del mar Tirreno sono intervenuti i sommozzatori della squadra dei vigili del fuoco per il recupero della salma.