Non aprire le finestre, col trucco della scopa il pavimento si asciuga in un minuto

Il trucco della scopa è unico e consente di far asciugare il pavimento in un solo minuto: non si dovranno più aprire le finestre.

Quando è inverno lavare il pavimento diventa un vero e proprio stress. Non asciuga mai e l’ambiente si riempie di umidità con un effetto domino che tutti oramai conoscono e la formazione della muffa. Grazie agli esperti del pulito si può applicare il trucco della scopa, intuitivo e facilissimo per poter lavare i pavimenti anche in inverno quando fa freddo. Nulla vieta, ovviamente, di usare il metodo anche in estate.

Pavimenti in inverno: come farli asciugare?

Quando si lavano i pavimenti in inverno, la prima cosa che viene in mente di fare è aprire porte e finestre. Anche se fuori fa freddo, questo gesto consente di far uscire l’umidità che si crea dentro l’ambiente e respirare aria sana. Inoltre, nonostante le basse temperature, il pavimento asciuga in temi rapidi.

Non solo, meglio se i radiatori/termosifoni sono attivati così che il calore si possa propagare negli ambienti e asciugare le superfici quanto prima. Inutile girarci intorno, lavare il pavimento durante l’inverno è un vero e proprio stress.

Ci sono anche altri suggerimenti da parte degli esperti che possono essere messi in pratica:

e posizionarlo vicino alla porta di ingresso. Questo serve per limitare lo sporco e fare in modo che le scarpe vengano pulite prima di entrare in casa; Stesso discorso posizionando vari tappeti in tutta la casa, all’interno. Se l’umidità è purtroppo inevitabile, questi limiteranno la formazione della muffa e terranno la casa molto più pulita.

Trucco della scopa per i pavimenti: da usare anche in inverno

Poi c’è il trucco della scopa che di norma viene applicato quando le giornate sono umide e fredde. La prima cosa da fare per la ceramica e il legno duro è usare un detergente che possa agire profondamente e sia facile da rimuovere.

Una pulizia profonda durante l’inverno è possibile, ma in ogni caso scegliere il detergente giusto è determinante. Gli esperti raccomandano un detersivo biologico con limone e alcol denaturato. Poi ci sono delle soluzioni con aceto bianco da sostituire alla candeggina, oppure il classico bicarbonato di sodio con oli essenziali.

Il metodo consiste in due step differenti:

Nel primo step si pulisce il pavimento con il mocio strizzato, cercando di eliminare ogni traccia di sporco e macchie persistenti; Nel secondo step si prende una scopa – meglio se di tipologia piatta – e con l’aiuto di un panno pulito si asciuga tutto il pavimento.

In pochi minuti si potrà avere una superficie pulita, profumata e anche asciutta così da non dover aprire le finestre durante il rigido inverno. Questa soluzione è adatta per ogni tipo di pavimento.