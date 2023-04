Julia Ituma, i media turchi: “Ha detto addio su chat squadra”

A riportare la notizia è Hurriyet, quotidiano turco che tenta di ricostruire l’ultima serata della giovane pallavolista morta dopo essere precipitata da una finestra a Istanbul.

Le circostanze sono ancora poco chiare.

La morte di Julia Ituma, cosa riportano i media turchi

Julia Ituma, la giovane pallavolista è stata trovata morta all’esterno di un hotel in seguito ad una caduta dal sento piano. La notizia ha scosso il mondo dello sport e non solo, suscitando grande tristezza e sgomento. Julia aveva solo 18 anni e si trovava a Istanbul per giocare con la sua squadra, l‘Igor Novara, nei quarti di finale di Champions League fcontro l’Eczacibasi Istanbul. Un video la ritrae a vagare in un corridoio d’hotel, a tarda notte, e pare siano le ultime immagini di Julia Ituma. Le cause e le dinamiche della morte sono ancora sconosciute e la polizia sta indagando sull’accaduto. Nel video si vede la ragazza con il cellulare in mano, utilizzato anche poco più tardi in stanza. Questo contiene, probabilmente, una delle chiavi che potrebbe spiegare la drammatica morte di un’atleta dal grande futuro.

Sembra che Jiulia quella sera abbia detto sia al suo allenatore che alle sue compagne di squadra di non sentirsi molto bene e ha scritto sul gruppo WhatsApp della squadra (dove Julia aveva sempre dimostrato grande spirito di gruppo e voglia di crescere insieme ai suoi compagni) ‘addio’, prima di precipitare giù dalla finestra dell’hotel di Istanbul dal sesto piano. A riportare questa notizia è Hurriyet, un quotidiano turco che tenta di ricostruire l’ultima serata della giovanissima pallavolista italiana. Lucia Varela Gomez, sua compagna di stanza, ha inoltre dichiarato:

‘abbiamo parlato fino all’1:30.poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina.’

La giovane pallavolista era molto amata dagli amici, dalla sua squadra e dalla comunità sportiva in quanto era considerata una promessa del volley italiano e aveva già partecipato a diversi tornei internazionali. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta. In questo momento di dolore e tristezza, la comunità sportiva si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Julia Ituma. La sua passione per il volley e la sua determinazione rimarranno un esempio per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Nel frattempo il Chieri ha deciso di rinviare la partita in calendario per domenica 16 aprile contro il Novara che era valida come gara1 dei play-off.