La scossa di magnitudo 4.2 è stata avvertita in tutta la costa. L’epicentro al largo delle Tremiti: terremoto avvertito anche in Puglia e in Molise.

Un terremoto è stato avvertito al largo della costa del Gargano sia in basso Molise che in Puglia. L’epicentro sarebbe alle Tremiti, secondo quanto affermato dall’Ingv che ha registrato le attività sismiche. Nessun danno significativo è stato segnalato a pochi minuti dalla scossa, secondo quanto affermato dalla Protezione Civile. ma diverse persone hanno avvertito il terremoto dal Molise alla Puglia, fino a Termoli, dove i residenti hanno fatto sapere di un tremolio dei palazzi più alti: “È stata lunga e sussultoria”.

Terremoto di magnitudo 4.2 al largo del Gargano: epicentro alle Tremiti

Un terremoto di magnitudo 4.2 ha fatto tremare la costa del Gargano nel pomeriggio di oggi. Il sisma è stato registrato a una profondità di 35 km nelle acque al largo delle isole Tremiti, secondo quanto si apprende all‘Ingv.

La scossa è stata avvertita distintamente anche nel Basso Molise oltre che in Puglia. Alcuni residenti di Tremoli in provincia di Cosenza hanno confermato che alcuni palazzi hanno tremato, seppur i più alti. Non dovrebbero esserci al momento danni significativi, ne feriti.

Secondo quanto riportato sul sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto sarebbe stato localizzato a 56 km da San Sever, a 58 km da Manfredonia, a 75 km da Foggia e 97 km da Cerignola.

La sala sismica INGV di Roma ha fatto sapere che si è trattato di un terremoto di magnitudo ML 4.2, come detto, e che la zona nello specifico colpita è stata quella di Costa Garganica in provincia di Foggia alle 17:33 e 53 secondi. Le coordinate geografiche riportate dall’istituto sono 42.1240, 15.7200, a 35 km di profondità.

Puglia, la Protezione civile: “Non ci sono danni”

Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero danni nemmeno in Puglia, anche se il terremoto è stato avvertito in diverse zone del centro Italia. La popolazione ha distintamente avvertito la scossa in Puglia, ma anche in Abruzzo. Testimoni riferiscono di una scossa durata anche alcuni secondi. L’isola più vicina all’epicentro è quella di Pianosa, con il fulcro dell’evento sismico avvenuto in mare. In questo momento non sono stati segnalati danni.

#Terremoto #Foggia 🔴 La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. Dalle prime verifiche la scossa con epicentro in mare è stata avvertita ma NON risultano danni segnalati.

Aggiornamento #21giugno ore 18 https://t.co/m2NDjDLgUq — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 21, 2023

La Protezione civile pugliese ha fatto sapere di essersi subito mobilitata. Le strutture locali sono state contattate ma fortunatamente non risultano sul territorio pugliese, quello più vicino all’epicentro, danni a cose o persone. Lo scrive la stessa Protezione civile sui social. Su Twitter in un recente post si legge che: “Per il terremoto a Foggia la nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio. Dalle prime verifiche la scossa con epicentro in mare è stata avvertita ma non risultano danni segnalati” . Dopo la prima scossa non è stato registrato alcun evento.