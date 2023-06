Fitch stima il Pil italiano in crescita: da 0,5 a +1,1 nel 2023

Per l’agenzia internazionale di valutazione del credito Fitch la stima del Pil in Italia è in crescita dallo 0,5% all’1,1%.

Secondo quanto affermato dall’agenzia Fitch, in Italia si registra una stima del Pil in crescita dallo 0,5 al +1,1% nel 2023, con ancora un altro punto in più nel 2024. Fondamentali sarebbero state le riprese di alcuni settori post pandemia Covid, come ad esempio gli investimenti nell’edilizia stie +1% nel 2024. La ripresa, dopo la pandemia, favorita dagli investimenti stimolati dalle agevolazioni fiscali per l’edilizia residenziale e la ristrutturazione.

Fitch: stime del Pil in Italia in crescita

Dallo 0,5% all’1,1%. Il primo trimestre guarda con ottimismo la crescita del Pil italiano. A rivelarlo è Fitch, che ha fatto notare come gli investimenti nel settore edilizio post Covid abbiano contribuito a un passo avanti, durante un periodo difficile per l’economia europea.

Le stime per il Pil italiano sono in crescita. E’ quanto emerso dall’ultimo Global Economic Outlook di Fitch. L’agenzia di rating americana con sede a New York e Londra ha spietato che nel primo trimestre del 2023 si registra una migliore performance per il nostro Paese, con crescite parziali dei consumi dopo il grande calo invece del 2022. L’Italia dunque è una delle “quattro grandi economie europee” dove i consumi crescono ogni trimestre, dunque anche nel 2024 è attesa una crescita di 1%.

E ancora, l’agenzia ha scritto il suo dossier riferendosi al periodo fondamentale post Covid. Una crescita dopo la pandemia che, a detta degli esperti, sarebbe stata favorita dai numerosi investimenti nel settore edilizio. Dunque gli stimolanti investimenti tramite le agevolazioni fiscali e le ristrutturazioni avrebbero aggiunto il 2% del Pil alla domanda del terzo trimestre del 2020.

Fitch: Ritardi del Ngeu rischio per l’Italia

L’edilizia abitativa con gli investimenti fissi era rimasta sopra i livelli del trimestre 2019 anche nel primo del 2023. Nel primo trimestre la crescita degli investimenti su tale settore non è stata poi così efficace, facendo segnare uno 0,7% in più nel 2023, e i sussidi che tendono a diventare meno generosi contribuiranno a un ulteriore calo.

Dunque secondo le previsioni della società, gli investimenti del pubblico a livello finanziario con il Piano per la ripresa Nazionale europeo, potranno compensare questi investimenti per proliferare e continuare in una crescita che altrimenti si arresterebbe.

Poi la Fitch pone l’accento su una nota dolente per il nostro governo: eventuali ritardi del Ngeu potrebbero portare a un rischio per la crescita del Paese. Attese a breve due rialzi dei tassi dalla Fed e dalla Bce nei prossimi mesi.