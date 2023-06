Oliviero Toscani su Berlusconi rilancia: “Felicissimo che non ci sia più”

Torna sulle sue dichiarazioni su Berlusconi Oliviero Toscani, che ieri aveva parlato della morte dell’ex premier: “Felicissimo che non ci sia più”.

Durante una inaugurazione di una mostra al quartiere di Napoli Scampia, Oliviero Toscani aveva parlato della morte di Silvio Berlusconi affermando che “solo in Italia chi muore diventa santo”. Nella giornata di oggi il fotografo ha ribadito il concetto, rincarando la dose e ammettendo: “Sono felicissimo che non ci sia più, io sono uno di quelli che pensano che Berlusconi sia stata la rovina dell’Italia“. La scorsa settimana il fotografo era intervenuto a La Zanzara, dicendo di aver trovato ridicolo e fuori luogo il lutto nazionale e i funerali di Stato.

Oliviero Toscani conferma le affermazioni su Berlusconi: “Felice che non ci sia più”

Oliviero Toscani rincara la dose. Dopo le dichiarazioni di ieri il noto fotografo intervenuto all’AdnKronos ha confermato quanto detto durante l’evento di ieri soltosi a Napoli. Toscani, nel quartiere di Scampia, si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Berlusconi creando imbarazzo. Dichiarazioni dalle quali gli organizzatori dell’evento si sono dissociati. Si trattava nello specifico di Tutt’egual song’ ‘e criature, un evento organizzato per presentare una serie di scatti realizzati dal fotografo a 100 ragazzi de quartiere, tutti racchiusi in un’opera. Toscani ha detto di essere contento che non ci fosse più l’ex premier, “Gli eroi in Italia sono i gangster, sono i Berlusconi. Ci ha rubato la dignità sociale“.

Il consorzio ideatore del progetto stamattina tramite una nota ha preso le distanze dalle sue dichiarazioni. “Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul presidente Silvio Berlusconi a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l’Italia e per gli italiani. Non consentiamo a nessuno di strumentalizzare la nostra iniziativa di beneficenza, che ha come unico obiettivo quello di unire le migliori energie del territorio di Scampia e della Campania tutta, per ridare bellezza, dignità e speranza“. Così il presidente Ranieri Roberto Ricciardi, che ci ha tenuto subito a farsi da parte quando ieri era esplosa la polemica.

Le sue dichiarazioni hanno messo in imbarazzo l’organizzazione, e la reazione di Forza Italia. Il presidente Ricciardi ha inoltre invitato la famiglia Berlusconi a visitare il luoghi di cui si stanno occupando: “Siamo certi che il ​presidente Berlusconi, da grande imprenditore, avrebbe apprezzato il nostro lavoro, soprattutto per il nobile fine sociale“.

Ma oggi, contattato dall’agenzia, il fotografo non si è tirato indietro, affermando ancora che la morte di Berlsuconi sia stata una fortuna per il Paese: “Non sono l’unico a pensare che è stata la rovina dell’Italia dalla sua etica alla sua educazione, al modo di trattare le donne“. Toscani parla anche della sua vita politica, affermando che il presidente non sarebbe riuscito a fare niente, ma di aver messo le mani dappertutto: “Se parliamo di Berlusconi all’estero ci prendono in giro, mentre in Italia quando qualcuno muore diventa santo. Ma il tempo mi darà ragione”.

Stupore, imbarazzo e un timido applauso per l’intervento di Toscani

Anche timidi applausi dopo le parole di Oliviero Toscani ieri a Scampia. Il fotografo si era avventurato infatti in un discorso contro Silvio Berlusconi in aula magna dell’Università di Scampia, cogliendo tutti di sorpresa per il suo intervento durante la presentazione del festival sociale organizzato nel quartiere a nord di Napoli.

Toscani ha infatti preso la parola rivolgendosi al pubblico e parlando della dignità sociale che Berlusconi ha rubato al Paese: “Rendiamoci conto che ci ha rubato la dignità sociale. Prima eravamo dignitosi, con lui c’è stata rovina. Un bombardamento culturale“.

La scorsa settimana il fotografo era inoltre intervenuto al noto programma radiofonico La Zanzara, in onda su Radio 24, trattando ancora l’argomento della morte di Silvio Berlusconi, e la narrazione che ha accompagno in questi giorni il ricordo dell’ex premier, tra polemiche per il lutto nazionale e i funerali di stato. Così come sullo stop alle votazione nelle Camere. Proprio sul lutto nazionale, ai microfoni di Cruciani, Toscani aveva parlato di “ridicola esagerazione”: “Il lutto nazionale per la morte di Berlusconi è esagerato e ridicolo. Purtroppo un lutto nazionale non lo avranno mai le persone normali, cioè tutte quelle persone che non hanno rubato. O che ad esempio non hanno fatto interesse privato in atti d’ufficio”.